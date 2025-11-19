Acuzații grave într-un spital din România. O mamă spune că fiul ei a fost lăsat de medici să moară: A zis „mă simt otrăvit” și a murit

O mamă din Drobeta Turnu Severin acuză că fiul său a murit cu zile în spitalul judeţean din cauza neglijenţei medicilor. Foto: Hepta

O mamă din Drobeta Turnu Severin acuză că fiul său a murit cu zile în spitalul judeţean din cauza neglijenţei medicilor. Aceasta susţine că bărbatul nu a fost tratat corespunzător şi ar fi fost pasat de la un medic la altul, atunci când simţea că nu poate să respire. Femeia solicită Ministerului Sănătăţii să verifice situaţia din unitatea medicală şi să trimită corpul de control. Reprezentanţii spitalului contrazic declaraţiile mamei şi dau vina pe distanţele kilometrice dintre secţiile medicale de specialitate, situaţie care, spun ei, este similară în multe spitale din ţară.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani a ajuns la spital pe 12 august. Acuza stări de rău şi spunea că nu poate respira. Atunci, medicii i-ar fi spus că nu are nevoie de internare şi i-au prescris vitamine. La două zile distanţă bărbatului i se face din nou rău, e preluat de SMURD, transportat la spital, la secţia de boli infecţioase. De aici, transferat la secţia de psihiatrie, unde îşi pierde viaţa.

Mama bărbatului decedat: EKG am rugat-o chiar pe doamna doctor, am implorat-o și a spus că nu este nevoie. Am observat că îi făcuseră o injecție și mi-a spus băiatul: «Mama, nu știu ce mi-au făcut, că nu mă simt bine». Am mers la doamna doctor de la Contagioase, am rugat-o: «Doamnă, vă rog, ajutați-mă cu băiatul.» Zice: «Dar ce, doamnă, încercați să mă convingeți să îl internez?»”. Ne-a trimis la Psihiatrie… și atunci domnul doctor a ieșit afară de la Psihiatrie, i-au luat doamnele asistente tensiunea și, când s-a pus pe pat, nu a durat cinci minute. A zis: «Mama, mă simt otrăvit, ce mi-au dat?» și a murit în fața mea.

Ca răspuns, reprezentanţii spitalului Judeţean din Drobeta Turnu Severin spun că pacientul avea mai multe probleme de sănătate. În plus, dau vina pe distanţele kilometrice dintre secţiile medicale de specialitate şi spun că i-au recomandat bărbatului să facă investigaţii amănunţite.

Elena Bololoi, purtător de cuvânt Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin: Avea un sindrom de hepatocitoliză, care nu avea o cauză cunoscută, și se ridica suspiciunea unei hepatite acute. Nu avea modificări pe EKG și nu exista suspiciunea unei boli cardiace acute. Necesita examinare de către medicul de boli infecțioase. Secția de boli infecțioase este o secție externă, aflată la aproximativ 8 km de clădirea noastră. La o mică distanță se afla secția de psihiatrie acută. Din păcate, în momentul de față așa este organizat spitalul. I s-a recomandat să meargă la un medic specialist infecționist pentru a fi reevaluat.

Între timp, mama pacientului de 57 de ani cere Ministerului Sănătăţii ca în Spitalul din Drobeta Turnu Severin să fie făcute verificări.