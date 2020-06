Adevărata cauză pentru care lista unde românii au voie în vacanță e ascunsă. Statele unde suntem refuzați

Antena 3 a obţinut în exclusivitate lista acestor ţări, chiar dacă Guvernul nu a făcut-o publică, însă problema este alta: România nu corespunde condiţiilor impuse de unele dintre aceste ţări pentru liberă călătorie.

Mai exact, noi avem mai multe îmbolnăviri decât limita stabilită. În acest moment noi avem un coeficient de 8 , iar coeficientul acceptat la nivel european conform căruia nu este necesară izolarea, iar zborurile pot fi reluate este 5.

Momentan, cetăţenii noştri nu sunt primiţi ca turişti în Malta, Muntenegru, Croaţia, Slovenia şi Slovacia .

Premierul Orban îndeamnă românii să facă vacanța în țară

Premierul Ludovic Orban i-a îndemnat, vineri, pe români ca să-și petreacă, în această vară, concediul în România. ”Haideți să mergem anul ăsta în locurile unde nu am fost din România să sprijinim turismul autohton și să și vedem cu ochii noștri atâtea frumuseți pe care le are România”, a spus el.

”Recomandarea mea este ca românii, pentru a da dovadă de susținere pentru turismul autohton, să-și petreacă concediul în România, pentru că avem atâtea locuri frumoase de văzut… Dacă fiecare dintre noi ne gândim unde nu am fost din superbele locuri pe care le are țara asta... Haideți să mergem anul ăsta în locurile unde nu am fost din România și să ne petrecem concediul în țara noastră să sprijinim turismul autohton și să și vedem cu ochii noștri atâtea frumuseți pe care le are România”, a declarat premierul Ludovic Orban.