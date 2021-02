Adina Anghelescu, despre arestarea lui Ioan Nicolae: "Va depune cerere de eliberare condiţionată"

"Am vorbit cu domnul avocat care l-a reprezentat în acest dosar pe domnul Ioan Niculae. Acesta va depune cerere de eliberare condiţionată. Spune asta pentru că el (Ioan Nicolae) a avut de executat 710 zile care se scad din contopirea pedepsei, plus că se aplică acel 1/3 din pedeapsa rămasă de executat pentru că el are peste 60 de ani şi aşa spune legea.

În Noul Cod există o dispoziţie expresă, "dacă persoana respectivă este în termenul de eliberare condiţionată, instanţa care l-a condamnat acum ar fi putut să se comporte şi ca instanţă de eliberare condiţionată şi să verifice dacă îndeplineşte condiţiile de eliberare condiţionată", a spus Adina Anghelescu la Antena 3.

Adina Anghelescu: "Se va merge la instanţă cu această cerere de eliberare condiţionată"

"Şi avocatul domnului Nicolae susţine că putea să facă instanţa lucrul acesta. Nu a făcut-o, drept pentru care se va merge la instanţă cu această cerere de eliberare condiţionată.

În acest dosar a fost condamnată şi societatea Interagro. Este vorba de cele şase combinate, ori acestea erau în insolvenţă încă din 2015 când a avut cealaltă problemă cu acei doi ani pe care i-a primit şi pe care i-a executat, acele 710 zile. În acest moment, fiind condamnată şi societatea îşi va pirde codul de TVA deci va dispărea cu totul. Deci nu se putea face nicio plată. Ion Nicolae şi dacă ar aduce bani de acasă, nu ai voie în procedura de insolvenţă", a spus jurnalista Adina Anghelescu la Antena 3.

Ioan Niculae, scos din aeroport între jandarmi pentru a fi dus în arest. I s-a strigat "Puşcăriaşule! Plăteşte-ţi oamenii!"

Formalităţile de preluare au durat aproape două ore, la capătul cărora omul de afaceri a fost escortat afară din aeroport, înconjurat de jandarmi.

Purtând o mască albă, în căaşă şi cu haina peste mâini - aşa cum procedează, de regulă, cei reţinuţi, pentru a ascunde cătuşele, Niculae nu a făcut nicio declaraţie.

Din mulţime, un bărbat i-a strigat în mod repetat "Puşcăriaşule! Plăteşte-ţi angajaţii".

Nu a fost clar imediat cine este bărbatul, dar este posbil ca strigătele sale să aibă legătură cu situaţia de la combinatul Donau Chem, patronat de Ioan Niculae, unde în urmă cu două săptămâni au avut loc proteste ale angajaţilor, neplătiţi din noiembrie 2020.

Joi, omul de afaceri a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru coruptie în dosarul Interagro, prejudiciul stabilit fiind 11 milioane de lei.

La momentul pronunţării, miliardarul se afla în Italia.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal