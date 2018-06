Adrian Năstase a mers la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Forumului Crans Montana, un eveniment la care sunt dezbătute o serie de teme actuale legate de geopolitică și securitate.

La acest forum, fostul premier l-a întâlnit și pe Florian Coldea.

"Cea mai interesanta dezbatere a fost insa cea de aseara, legata de problematica Balcanilor de Vest si de intrebarea daca Uniunea Europeana este in masura sa-si respecte obligatiile asumate in aceasta privinta. O prezenta importanta a fost cea a lui Zoran Zaev, premierul „Republicii Macedoniei de Nord”.

El a explicat acordul cu Grecia referitor la denumirea tarii lui si la perspectivele de accelerare, in aceste conditii, a negocierilor cu Uniunea Europeana. In acelasi panel a participat Liliana Pavlova, cea care a coordonat presedintia bulgara a Consiliului UE, care se incheie astazi, si care a vorbit despre prioritatile bulgare in semestrul care s-a incheiat"

