Adrian Năstase: Când nu mai este nicio speranță, moare orice trăire!

”Sunt multi romani care isi serbeaza astazi onomastica. Le spun tuturor „La multi ani!” Gheorghe, George, Georgiana. Dar si celor care sărbătoresc alături de ei. Sigur, mă gandesc, mai intâi, la prietenii mei de pe blog si de pe facebook.

Si pentru ca ne aflăm intr-o perioada destul de confuză, cu multe necunoscute in fata si cu multi ani de frustrare adunata in noi, avem cu totii nevoie de curajul si de puterea Sfantului Gheorghe in luptele pe care le ducem, fiecare dintre noi, impotriva balaurului care, acum, se numeste „covid-19”.

Nu cred ca exista o perioada mai potrivita sa vorbim despre curaj. Pana la urma, dincolo de masuri de politici publice, stari de urgenta, ordonante militare, lipsa sau prezenta curajului poate fi linia dintre succes si esec. Lipsa sau prezenta curajului la varf si in corpul societatii. Curajul este insa dat de speranta. Atunci cand nu mai este nicio speranta, moare orice traire. Esti dispus sa lupti, sa accepti riscurile atunci cand stii ca exista o sansa cat de mica sa biruiesti si, mai mult, ca victoria nu iti va deschide intrarea doar intr-un alt tunel fara de lumina.”, a spus Năstase pe blogul său.