"Din ratiuni logistice, anul acesta, Dana cu mine, cu Mihnea si cu Corina am serbat Crăciunul la Cornu iar Andrei cu Bianca, cu Nicolas si cu Filip, la Bucuresti.

Am comunicat live momentul in care nepotii au deschis cadourile după ce au aflat cum a ajuns Mosul de pe terasa blocului, cu liftul pana in casa la ei. Copilaria seamănă putin cu campaniile electorale – in care ne place să ascultăm povesti", a scris Adrian Năstase.

