Adrian Năstase, critici dure pentru Klaus Iohannis

„De zile intregi se discută despre scenariile posibile de „relaxare” după 15 mai. Ideea a fost lansată de Iohannis, după care au urmat declaratii in formatul „un pas inainte, unul inapoi”. Politicienii puterii intretin speranta „relaxării” după 15 mai, reprezentantii guvernului sunt precauti, specialistii medicali oficiali evocă, cu mai multă sau mai putină gratie, scenariul „depinde”. Depinde de cat de disciplinati au fost romanii in perioada de 1 Mai, sau vor fi in perioada de averse. Depinde de cate imbolnaviri vor fi, depinde si de ce se hotareste in legatura cu alegerile din toamnă, depinde si de sondaje.

In timpul ăsta, celelalte tări iau diverse măsuri de revenire la normal. La noi, revenirea la normalitate („Romania normală)” va avea loc, probabil, doar la finalul celui de-al doilea mandat al lui Iohannis. Sute de promisiuni, evaluari, analize, optiuni, guvernul lucrand „cu ele pe masă”. Zeci de declaratii oficiale cu afirmatii vagi, cu evocarea unor posibilităti, a unor variante…

In ciuda efortului guvernamental de „captatio benevolentiae” din partea presei, ratingurile la stiri scad, asa cum a scăzut numărul cititorilor de ziare. Iar site-urile de stiri, ferindu-se de deciziile cenzurii, mai scapă unele informatii, cum ar fi despre cartea lui Rizea.

Lucrurile astea devin tot mai plictisitoare, chiar dacă sunt condimentate, pe un model cunoscut, cu declaratii de tipul „Ciolacu vinde Ardealul ungurilor”. Trebuie să fii extrem de fătarnic să reinoculezi, in tară, otrava urii, intr-o perioadă in care militezi pentru solidaritate si „să fim impreună”.

PS Sper să remarcati culoarea vestei mele din poză. O port prima dată după 16-17 ani…”, scrie Adrian Năstase pe blogul personal.