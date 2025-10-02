AFFR organizează, în PE, evenimentul "Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru pacient"

În cadrul conferinței, organizatorii și principalii actori din domeniul sănătății vor discuta despre rolul farmaciilor și farmaciștilor în prevenția și controlul bolilor.

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor (AFFR) organizează, cu sprijinul Parlamentului European, sesiunea specială "Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului", în data de 14 octombrie 2025, la sediul Parlamentului European din Bruxelles. Sesiunea este găzduită de Ștefan Mușoiu, membru al Parlamentului European, membru în Comisiile INTA și TRAN, și de Victor Negrescu, vice-președinte al Parlamentului European, membru în Comisiile BUDG, SANT și JURI.

În cadrul conferinței, organizatorii și principalii actori din domeniul sănătății vor discuta despre rolul farmaciilor și farmaciștilor în prevenția și controlul bolilor, în scopul creșterii accesibilității la servicii medicale și farmaceutice ce contribuie la îmbunătățirea sănătății publice.

"Am ales să facilitez dialogul deschis cu farmaciile comunitare pentru că ele pot contribui, prin specificul activității lor, la un mai bun acces al pacienților la servicii esențiale de sănătate.

Profilul de țară al României în ceea ce privește sănătatea arată un decalaj în utilizarea prevenției și asistenței medicale primare, comparativ cu media UE, cu un impact nefavorabil asupra sistemului de sănătate publică. România cheltuiește de 4 ori mai puțin decât media UE pe servicii de prevenție, iar asistența medicală primară continuă să fie subutilizată, în timp ce serviciile spitalicești sunt folosite excesiv și absorb jumătate din finanțare. Faptul că România se află în topul european al incidenței HPV, în condițiile în care există un vaccin gratuit oferit tinerilor de până la 26 de ani, arată că este nevoie de mai multă mobilizare de forțe. Totodată, sunt diferențe majore între statele UE în ceea ce privește accesul la medicamente și tratamente inovatoare, iar țările dezavantajate, precum cele din Estul Europei, pot reduce decalajele doar prin programe dedicate.

Atât în Europa, cât și în România, politicile publice de sănătate au nevoie de o nouă viziune strategică, care urmărește reducerea ratelor mortalității evitabile prin programe de prevenție, screening, educație și informare.

Experiența altor țări europene dovedește că farmaciile și farmaciștii sunt unic poziționați, alături de medicii de familie, pentru a se implica în campaniile de prevenție și în educarea populației, cu scopul de a reduce incidența bolilor cronice și transmisibile și a construi un sistem național de sănătate modern și rezilient, care răspunde așteptărilor românilor", a spus Ștefan Mușoiu.





La rândul său, Victor Negrescu a subliniat că "la nivel european, cheltuielile pentru prevenție reprezintă în medie doar 5% din bugetele de sănătate, deși știm că fiecare euro investit în prevenție generează un randament de 14 euro pentru sistemul de sănătate și cel de îngrijire socială".

"În același timp, pacienții europeni așteaptă în medie peste 500 de zile pentru accesul la un medicament nou, cu diferențe uriașe între state, ceea ce accentuează inegalitățile de sănătate în interiorul Uniunii.

Este evident că avem nevoie de o schimbare de paradigmă și să ne axăm mai mult pe un sistem bazat pe prevenție, educație sanitară și acces echitabil. Farmaciile, prin prezența lor în locații de proximitate, prin digitalizare și prin capacitatea de a consilia direct pacienții, pot deveni un pilon european strategic al sănătății publice. Dacă vrem să reducem mortalitatea evitabilă și să construim o Uniune a Sănătății mai puternică, trebuie să recunoaștem și să valorificăm rolul farmaciștilor ca parteneri activi în arhitectura sănătății europene", a spus Victor Negrescu.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat că "farmaciile comunitare reprezintă cel mai accesibil furnizor de servicii de sănătate din România".

"Farmaciile comunitare reprezintă cel mai accesibil furnizor de servicii de sănătate din România. Vorbim despre aproximativ 9.000 de unități și peste 20.000 de profesioniști care deservesc pacienții, fiind răspândite în întreaga țară și având programe extinse. De cele mai multe ori, farmacia este primul punct de contact al cetățeanului cu sistemul de sănătate, iar acest rol trebuie consolidat prin politici publice moderne.

La nivelul Ministerului Sănătății, am inițiat programe prin care farmaciile sunt implicate activ în campaniile de informare și prevenție. Programul pilot de imunizare antigripală desfășurat în farmacii a demonstrat că această rețea are capacitatea de a sprijini direct creșterea acoperirii vaccinale. În perioada următoare, vom transforma acest program într-unul permanent, astfel încât farmaciile să devină furnizori stabili de servicii de imunizare, cu o listă mai largă de vaccinuri disponibile pentru populație.

În paralel, dezvoltăm instrumente digitale prin care fiecare pacient își va putea accesa online istoricul medical și va beneficia de servicii integrate și sigure. Sunt convins că, prin combinarea proximității și profesionalismului farmaciștilor cu noile soluții digitale, vom construi un sistem de sănătate mai accesibil, mai eficient și mai bine adaptat nevoilor reale ale românilor", a subliniat Alexandru Rogobete.

Bogdan Chiriac, președintele AFFR, a spus că "alături de medicii de familie și specialiști, farmacistul are un rol cheie în prevenția, monitorizarea, educația și informarea pacienților, contribuind direct la creșterea siguranței și sănătății populației".

"Avem onoarea să organizăm acest eveniment la sediul Parlamentului European din Bruxelles, cu sprijinul generos oferit de Ștefan Mușoiu, Membru al Parlamentului European, și Victor Negrescu, Vice-Președinte al Parlamentului European, cărora le mulțumim pentru deschiderea de a susține demersul nostru.

Ne propunem să avem un dialog constructiv, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, profesioniști din domeniu, organizații naționale și internaționale și factori de decizie, pentru a repoziționa farmaciile și farmaciștii ca piloni esențiali al sistemului de sănătate publică.

Credem cu tărie că, alături de medicii de familie și specialiști, farmacistul are un rol cheie în prevenția, monitorizarea, educația și informarea pacienților, contribuind direct la creșterea siguranței și sănătății populației.

De la vaccinare, la prevenirea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, a diabetului, a afecțiunilor dermatologice sau pulmonare, implicarea farmacistului în servicii de îngrijire primară este esențială pentru pacienți și pentru eficiența întregului sistem sanitar", a adăugat Bogdan Chiriac.

Agenda sesiunii speciale "Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului" include teme precum strategiile de prevenție a bolilor, bune practici europene pentru servicii medicale și farmaceutice și importanța campaniilor de prevenție, educare, și informare în rândul populației.

La eveniment vor participa reprezentanții instituțiilor și autorităților din domeniul sănătații, organizații relevante din România și alte țări europene și companii farmaceutice.

Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor (AFFR) reprezintă circa 1100 de farmacii din toată țara, cu acoperire geografică la nivel national, dintre care o treime se află în mediul rural. Membri AFFR sunt afaceri cu capital 100% românesc, care angajează un număr total de 5.800 de profesioniști și administrează 36 de societăți farmaceutice.

Misiunea noastră este să lucrăm in beneficiul pacienților, să dezvoltăm servicii adaptate nevoilor lor și să redăm prestigiul profesiei de farmacist, investind continuu în dezvoltarea profesională a colegilor noștri.

AFFR este partener de dialog pentru instituțiile publice și consiliile consultative din domeniul sănătății. AFFR este membru în Federația Internațională Farmaceutică (FIP), organizație neguvernamentală fondată în 1912, care reprezintă milioane de farmaciști și cercetători din peste 150 de țări.