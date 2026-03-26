Ajutoarele one-off pentru pensionari se amână pentru că AUR a contestat bugetul la CCR. Când se plătesc pensiile în aprilie

1 minut de citit Publicat la 18:04 26 Mar 2026 Modificat la 18:07 26 Mar 2026

Ministerul Muncii a anunțat, joi, că pensiile se vor plăti anticipat în aprilie, pentru ca pensionarii să primească banii înainte de Paște.

Este valabil atât pentru cei care primesc pensia prin poștă, cât și pentru cei care primesc banii pe card.

În ceea ce privește ajutoarele one-off, acestea nu vor putea fi acordate în luna aprilie, după ce partidul AUR a contestat la Curtea Constituțională Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, a comunicat ministerul condus de Florin Manole (PSD).

Ministerul Muncii: Pensiile pe card, pe 8 aprilie, cele prin poștă, până pe 9 aprilie

"Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii.

În același timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poșta Română S.A. și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor.

În aceste condiții, dată fiind importanța acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie.

Casa Națională de Pensii estimează că, în urma contestației depuse de AUR la CCR, ajutoarele one-off nu se pot plăti în aprilie

În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026.

Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai."

CCR a respins, joi, sesizările depuse de AUR la Legea Bugetului de Stat și Legea Bugetului Asigurărilor Sociale.

De ajutoarele one-off urmează să beneficieze în 2026 pensionarii cu pensii până în 3000 de lei, conform următoarelor praguri valorice: pensii până la 1500 de lei (ajutor de 1000 de lei), pensii între 1500 și 2000 de lei (ajutor de 800 de lei) și pensii între 2000 și 3000 de lei (ajutor de 600 de lei).

Ajutoarele ar urma să fie acordate în două tranșe, către aproximativ 2,8 milioane de beneficiari.