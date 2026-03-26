CCR decide dacă Legea bugetului pentru 2026 e constituțională. Sesizarea AUR, pe masa judecătorilor

1 minut de citit Publicat la 09:33 26 Mar 2026 Modificat la 09:37 26 Mar 2026

AUR a contestat la CCR legile bugetului pentru anul 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Judecătorii Curții Constituţionale a României (CCR) dezbat, joi, sesizarea AUR privind neconstituţionalitatea legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Partidul condus de George Simion susţine că actele normative au fost adoptate printr-o procedură abuzivă.

Curtea Constituţională a dat termen în 26 martie pentru sesizarea referitoare la Legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2026.

AUR a contestat bugetul la CCR

AUR a contestat la CCR legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative „profund viciate” şi „sancţionarea derapajelor unei guvernări care „egiferează împotriva propriilor cetăţeni”. Aleșii AUR au acuzat încălcări grave ale Constituţiei şi adoptarea bugetului printr-o „procedură abuzivă”, care „a favorizat interesele Guvernului Bolojan şi a afectat direct românii”.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, a transmis AUR într-un comunicat.

AUR a invocat drept motiv de neconstituționalitate comprimarea procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile.

„Aceste practici golesc de conținut procesul democratic și transformă adoptarea bugetului într-un act unilateral al puterii executive”, a susținut partidul.

De asemenea, AUR a denunțat „fundamentarea nerealistă” a bugetului, „construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală”. Partidul a argumentat că „această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia”.

„Totodată, AUR atrage atenţia că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislaţia fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal şi creând un precedent periculos în administrarea finanţelor publice. În loc să respecte legea, coaliţia a ales să o ocolească”, a subliniat formaţiunea.



Prin aceste sesizări, AUR solicita Curţii Constituţionale să oprească intrarea în vigoare a celor două legi.

Bugetul, adoptat după dezbateri-maraton

Legea Bugetului a fost adoptată vineri, 20 martie, de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, după dezbateri-maraton. Au fost înregistrate 319 voturi „pentru”, un număr de 104 de parlamentari au votat „contra”. A mai fost o abținere și doi parlamentari au ales „nu votez”.

La pachet, a fost adoptată și legea asigurărilor sociale de stat, cu 314 voturi pentru, 104 împotrivă, 12 abțineri. Un parlamentar a ales „nu votez”.