Ajutoarele pentru pensionari vor întârzia din cauza că AUR a contestat bugetul la CCR. Ce se întâmplă cu pensiile pe aprilie

Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări marţi că pensiile pe luna aprilie vor ajunge la pensionari înainte de Paşte. În schimb, este posibil ca ajutoarele 'one-off' să ajungă mai târziu la beneficiari, după ce AUR a contestat proiectul de buget pe 2026 la Curtea Constituţională.

Manole a fost întrebat dacă, după ce AUR a atacat la CCR bugetul pe 2026, ajutoarele 'one-off' pentru pensionari ar putea să ajungă la aceştia înainte sau după Paşte.

"O să avem o discuţie şi astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înţeleg această obstrucţie care are ca repercusiune şi faptul că se poate întârzia cu banii ăia", a spus Manole la Palatul Parlamentului.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă pensiile pe luna aprilie vor fi plătite înainte de Paşte sau este posibil ca şi acestea să întârzie.

"Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paşte", a afirmat acesta.

AUR a contestat, luni, la Curtea Constituțională, Lega Bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative „profund viciate și sancționarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni”, potrivit unui comunicat de presă. CCR a stabilit data de 26 martie pentru ședința de judecată.