Al patrulea cutremur în trei zile, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs vineri dimineaţa, la ora 01:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres. Este al patrulea cutremur din România în trei zile.

Seismul a avut loc la adâncimea de 125,4 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km nord-vest de Buzău, 59 km vest de Focşani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 72 km nord-est de Ploieşti.



În luna octombrie, în România s-au produs 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.



Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.



Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

Două cutremure au avut loc și miercuri în România: la ora 7:57 a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4, în județul Satu-Mare, urmat de un nou cutremur, cu magnitudinea 3,3 pe Richter, la ora 08:31 în județul Buzău.

Al treilea cutremur s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea.

În Satu Mare, seismul a produs și efecte: au căzut cărămizile de pe mai multe locuințe, iar pereții unui liceu s-au crăpat. Ca măsuri de siguranţă, responsabilii a două şcoli din Satu Mare au decis să evacueze elevii care se aflau în interior în acel moment.

Un seismolog a explicat la Antena 3 CNN care sunt zonele seismice periculoase din România, în afara celei din Vrancea, unde s-ar putea produce un cutremur puternic.