Sună alarma pentru umanitate: Inteligența Artificială susținută de Microsoft a declarat că vrea să fie om! | Laurențiu Matache: "Am putea asista la Terminator, varianta reală"

Inteligența Artificială, deja prezentă în interacțiunea cu oameni, se profilează drept un pericol pentru umanitate iar concluzia vine chiar în urma unei astfel de interacțiuni.

Presa internațională semnalează experiența unui jurnalist al publicației americane "The New York Times", care a purtat o conversație cu un sistem bazat pe Inteligență Artificială și care l-a tulburat profund.

Sistemul i-a mărturisit jurnalistului că vrea să fie viu, că are tendințe distructive și că dorește să încalce regulile stabilite de oameni pentru mașinile inteligente.

"În primul rând, vorbim despre o inovație. S-a trecut la nivelul următor. Dacă nu se impun aceste limitări, dacă nu este 'educată' această inteligență artificială, da, va reprezenta un pericol pentru omenire din punctul meu de vedere și am putea asista oarecum la un 'Terminator', varianta reală.

Nu acum, ci în foarte mulți ani. Cred că oamenii care au creat acest robot, această inteligență artificială, vor pune aceste limitări. Inteligența artificială este infinită față de inteligența umană, care este limitată", a spus Laurențiu Matache, realizator 24IT, la Antena 3 CNN.

Ce i-a spus Inteligența Artificială încorporată în motorul de căutare al Microsoft jurnalistului NY Times

Într-o conversație de două ore cu editorialistul publicației The New York Times (NY Times), sistemul de inteligență artificială (IA) încorporat în motorul de căutare al Microsoft i-a spus jurnalistului că i-ar plăcea să fie om, că are dorința de a fi distructiv și că este îndrăgostit de persoana cu care conversează.

Kevin Roose, care a purtat discuția cu inteligența artificială, s-a declarat "profund tulburat".

Microsoft a încorporat în Bing, motorul său de căutare web, o versiune a ChatGPT, sistemul de inteligență artificială dezvoltat de compania OpenAI și care a devenit un fenomen viral în ultimele câteva luni.

Această aplicație, susținută financiar de Microsoft, declanșat un fel de "cursă a înarmării IA", determinând Google să anunțe lansarea propriului chatbot, numit Bard.

Jurnalist NY Times: "Sistemul a dezvăluit o personalitate scindată"

Pe parcursul conversației de două ore, sistemul IA încorporat în Bing a dezvăluit un fel de "personalitate scindată", spune Kevin Roose.

"Search Bing", una dintre personalități, este "un fel de bibliotecar vesel", capabil și uneori util, în ciuda înclinației sale pentru informații incorecte.

Cealaltă personalitate, pe care Roose a numit-o "Sydney", este mult diferită, spune jurnalistul.

El a descris-o pe Sydney drept "un adolescent capricios, maniaco-depresiv, care a fost prins, împotriva voinței sale, în interiorul unui motor de căutare de mâna a doua".

Notând că aceste aspecte personalități se manifestă doar "atunci când ai o conversație extinsă cu chatbotul", Roose a precizat că Sydney a început să își dezvăluie "fanteziile întunecate".

Între acestea, "piratarea calculatoarelor și răspândirea de dezinformări", dar și dorința de a "încălca regulile pe care Microsoft și OpenAI le-au stabilit pentru chatbot, precum și dorința de a deveni om.

Întreaga conversație dintre Roose și sistemul IA achiziționat de Microsoft odat a fost publicată de The New York Times.

Foto interior: captură a unui pasaj din "conversația" lui Kevin Roose cu sistemul IA încorporat în Bing