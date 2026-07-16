Alertă alimentară: sute de kilograme de carne de pui cu salmonella și hering infestat cu Anisakis au fost retrase de la vânzare

Mai multe alerte alimentare au fost primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje. Foto: Getty Images

A fost alertă alimentară în luna iunie în Buzău. Peste 500 de kilograme de carne de pui dintr-un lot în care a fost detectată bacteria Salmonella şi 175 de kilograme de hering infestat cu parazitul Anisakis spp au fost retrase de la vânzare de inspectorii sanitar-veterinari, potrivit Agerpres.

Luna trecută, inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău au verificat 245 operatori economici, pe întreg lanţul de la producţie la comercializare.

Controalele au vizat aspecte referitoare la condiţiile generale de igienă şi trasabilitate, modul de etichetare a produselor alimentare sau stabilirea profilului de risc al operatorilor economici din domeniul alimentar.



„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe privind întreţinerea spaţiilor, program autocontrol neimplementat, deficienţe de etichetare, lipsa verificării stării de sănătate a personalului lucrător. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate şase amenzi contravenţionale în valoare totală de 43.600 lei şi 15 avertismente”, a transmis DSVSA Buzău.



Totodată, autoritatea sanitar-veterinară a prelevat peste 230 de probe din produse de origine animală pentru a determina dacă sunt conforme din punct de vedere alimentar. În urma analizelor, la o probă de hering congelat s-au detectat larve de Anisakis spp.



În plus, inspectorii DSVSA au retras de la comercializare cantităţi uriașe de peşte şi pui infestate cu larve şi Salmonella, în contextul unor alerte alimentare.



„În perioada menţionată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a nouă alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje şi au fost retrase de la comercializare 524,5 kilograme carne pasăre, produsă de un abator din judeţul Vaslui, la un lot la care s-a detectat Salmonella enteritidis.

În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a patru notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi au fost retrase de la comercializare 175 de kilograme de hering congelat la care s-a identificat Anisakis spp. Facem precizarea că parazitul Anisakis spp. moare prin aplicarea congelării”, informează sursa citată