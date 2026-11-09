Alertă de dronă la granița României, chiar în timpul vizitei Ursulei von der Leyen. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

2 minute de citit Publicat la 18:18 09 Noi 2026 Modificat la 18:24 09 Noi 2026

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. FOTO: Facebook MApN

O nouă alertă de dronă a fost dată luni seară în România, chiar în ziua în care Ursula von der Leyen a venit la București și a discutat cu Nicușor Dan despre amenințările din Marea Neagră. O dronă a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, iar două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol.

UPDATE: Ministerul Apărării anunță că ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian al României, ajungând până la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, deasupra Mării Negre. La scurt timp, aceasta a dispărut de pe radar.

Alerta aeriană pentru populația din județul Tulcea a încetat la ora 18:03.

Știrea inițială

Oamenii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 17:19.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, cele două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol după detectarea țintei în apropierea graniței.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru ca populația din zona de est a județului Tulcea să fie avertizată.

Alerta vine chiar în ziua în care Ursula von der Leyen discută la București despre securitatea Mării Negre

Alerta vine chiar în ziua în care Ursula von der Leyen a discutat cu președintele Nicușor Dan despre amenințările din regiunea Mării Negre. La conferința de presă de la Palatul Cotroceni, șefa Comisiei Europene a transmis că România se află în prima linie a securității europene și a promis sprijinul Uniunii Europene.

„România se află în prima linie a securității europene”, a declarat Ursula von der Leyen, care a multumit țării noastre pentru că apărăm UE.

Președinta Comisiei Europene a vorbit și despre necesitatea unei supravegheri mai bune a Mării Negre, inclusiv prin utilizarea imaginilor din satelit. Ea a atras atenția că incidentele cu drone sunt însoțite adesea de campanii de manipulare a informației și de alte forme de interferență.

Totodată, Ursula von der Leyen a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării hubului de securitate maritimă de la Marea Neagră, un proiect la care lucrează România și Bulgaria, cu sprijin european. Centrul ar urma să ajute autoritățile să monitorizeze amenințările și să facă schimb mai rapid de informații.

La rândul său, Nicușor Dan a vorbit despre incidentele cu drone, dar și despre sabotaje, atacuri cibernetice și dezinformare, pe care le-a descris drept parte a războiului hibrid prin care Rusia încearcă să extindă tensiunile provocate de conflictul din Ucraina.

Președintele României a insistat asupra importanței hubului de securitate, care, după ce a fost inclus în strategia europeană pentru Marea Neagră, trebuie să fie pus în practică de România și Bulgaria cu ajutorul Uniunii Europene.