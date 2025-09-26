Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței

Bonafarm Group activează în industria agricolă și alimentară din regiunea Europei Centrale și de Est. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Oficialii de la Consiliul Concurenței au anunțat vineri că analizează tranzacția prin care Friesland Campina, unul dintre cei mai importanți jucători din piața lactatelor din România, vinde afacerea românească maghiarilor de la Bonafarm Group, care este deţinut de un apropiat al lui Viktor Orban. Tranzacția include celebrul brand Napolact și facilitățile de producție din Cluj și Târgu Mureș. Anunţul celor de la Consiliul Concurenței vine la aproape două săptămâni după ce ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a cerut anchetarea vânzării Napolact către miliardarul Sandor Csany.

Prin tranzacție, Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A.

"Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A. FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale.

FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deține două fabrici situate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Grupul Bonafarm este o companie integrată vertical care activează în industria agricolă și alimentară din regiunea Europei Centrale și de Est. În România, grupul Bonafarm

comercializează produse lactate din Ungaria direct și prin intermediul companiei Sole Mizo România S.R.L.", s-a precizat în comunicatul publicat de cei de la Consiliul Concurenței pe site-ul oficial al instituţiei.

Mesajul alarmant al lui Sebastian Burduja despre vânzarea Napolact

"Alertă de securitate! Ţineţi minte că, recent, companie maghiară MVM a încercat să cumpere E.ON Furnizare? Datorită acţiunilor mele şi datorită instituţiilor statului, această tranzacţie a fost blocată. Ei bine, acum o altă companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact, celebrul brand românesc, un mare producător de lactate.

Sectorul agricol e la fel de important pentru securitatea noastră precum sectorul energetic. Aşa că, am solicitat şi solicit public Ministrului Agriculturii, Miniştrilor Economiei, Consiliului Concurenţei, să facă ceea ce trebuie şi să analizeze sursa fondurilor, legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, dar şi cu China. Şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria mare cu prilejul unor evenimente sportive. Faceţi ceea ce trebuie şi ţineţi-i pe români în siguranţă!", a spus ministrul Energiei într-un mesaj video înregistrat şi publicat pe contul său de Facebook.

Royal FrieslandCampina N.V. a anunțat la finalul lunii iulie că a ajuns la un acord privind vânzarea către Bonafarm Group a operațiunilor sale din România.

Acordul privește participația Royal FrieslandCampina în entitatea românească ce deține brandul Napolact, operează două unități de producție moderne în Cluj-Napoca și Târgu Mureș și are aproximativ 400 de angajați.

Tranzacția este supusă aprobărilor uzuale de reglementare, inclusiv avizului Consiliului Concurenței din România, și se estimează că va fi finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2025.

FrieslandCampina este prezentă pe piaţa românească cu mărcile Napolact, Campina şi Dots şi oferă o gamă largă de produse: lapte de consum, iaurt, brânză, unt şi gustări pe bază de lapte. De departe, Napolact este cel mai puternic brand din portofoliul grupului în România. În prezent, Napolact este unul dintre cele mai vândute branduri de lactate, care are în portofoliu lapte, iaurturi, brânzeturi, unt, dar şi alte produse.