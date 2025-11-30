Alertă în județul Bacău: o biserică a luat foc, misiunea pompierilor e îngreunată de acoperișul de tablă

<1 minut de citit Publicat la 17:02 30 Noi 2025 Modificat la 17:02 30 Noi 2025

Incendiul se manifestă generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați. Foto: Antena 3 CNN

Este alertă în aceste momente în județul Bacău. Pompierii intervin de urgență după ce turla unei biserici ortodoxe a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid și la restul acoperișului. De trei ore, pompierii încearcă să stingă incendiul, însă misiunea este îngreunată de acoperișul de tablă al bisericii.

Alarma s-a dat la ora 13:47, când pompierii au fost solicitați să intervină la stingerea incendiului ce a cuprins bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, satul Luncani.

Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Bacău intervin și la această oră cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La fața locului a fost instituit și un centru de comandă. Intervenția este una dificilă, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de circa 300 de metri pătrați.

Misiunea pompierilor e îngreunată din cauza acoperișului de tablă deoarece flăcările se extind pe sub tablă.