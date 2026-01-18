Alertă în România: un roi de drone rusești a ajuns la 10 kilometri de granița de nord a țării noastre. RO-Alert în Tulcea

Localnicii din nordul județului Tulcea au fost avertizați de pericol prin mesaj RO-Alert, la ora 01:21. *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

A fost alertă majoră, azi-noapte, după ce radarele Armatei au surprins un grup de drone rusești la 10 kilometri de granița de nord a României, în Ucraina. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană, dar misiunea a fost anulată după circa 10 minute, după dispariție dronelor de pe radare. În același timp, o dronă militară ar fi fost găsită în Vrancea, în curtea unui sătean, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Incidentul a avut loc azi-noapte, în jurul orei 01:15, potrivit unui comunicat al MApN, în timpul unui atac cu drone al Federației Ruse asupra porturilor ucrainene de al Dunăre.

Atunci, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 kilometri nord de frontiera cu România.

Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Misiunea a fost anulată însă după 10 minute, aeronavele rămânând la sol, „ca urmare a dispariției țintelor de pe radare”.

Localnicii din nordul județului Tulcea au fost avertizați de pericol prin mesaj RO-Alert, la ora 01:21.

Starea de alertă a încetat la ora 01:40, a precizat MApN și nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

De la începerea agresiunii Federației Rusiei împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 atacuri cu drone în proximitatea frontierei României, mai precizează MApN.

De asemenea, la data de 25 noiembrie o dronă a traversat frontiera Republicii Moldova cu România, după care a intrat pe teritoriul țării noastre survolând spațiul aerian din Vrancea, Tulcea și Galați. În replică, au fost ridicate în aer două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Dronă militară, prăbușită într-un sat din Vrancea

Totodată, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, o dronă militară s-a prăbușit în cursul după-amiezei de sâmbătă în curtea unui sătean din comuna Tănăsoaia.

Bărbatul a anunțat imediat autoritățile locale care, la rândul lor, le-au chemat pe cele de la județ. Potrivit surselor Antena 3 CNN, la fața locului s-au deplasat inclusiv echipe din cadrul Serviciului Român de Informații, dar și specialiști ai armatei.

Drona nu era echipată cu explozibil, fiind, cel mai probabil, una de spionaj.



Deocamdată autoritățile nu au comunicat nimic legat de acest incident.



Nu este pentru prima dată când drone folosite în războiul din Ucraina cad pe teritoriul țării noastre.