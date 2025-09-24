Alertă în Timişoara. O grenadă a fost găsită în casa unui interlop implicat în răfuiala de pe podul din oraş

Unul dintre bolizii de lux folosiți în răfuială a fost găsit de anchetatori în curtea casei unde azi au fost descoperite și arme. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Este alertă la Timişoara, după ce poliţiştii au descoperit o grenadă în timpul percheziţiilor făcute miercuri la membrii clanurilor implicate în scandalul de pe podul din oraş, a relatat Antena 3 CNN. Poliţiştii au cerut ajutorul echipajelor pirotehnice şi acestea au intervenit de urgenţă.

UPDATE 11:11 – Poliţiştii au făcut publică primele imagini cu grenada funcțională, cu încărcătură activă, dar şi două săbii, care au o lungime de aproximativ 60 cm. În urma percheziţiilor, s-au găsit şi 14 articole pirotehnice din categoria F2.

Din acest motiv, la fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul I.S.U. Banat, care s-a ocupat de ridicarea, manipularea și expertizarea grenadei, aceasta făcând parte din categoria armelor și munițiilor interzise, a transmis Poliţia Română într-un comunicat.

"La data de 24 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au efectuat două percheziții domiciliare la 2 imobile, din municipiul Timișoara, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni privind regimul armelor, munițiilor și al articolelor pirotehnice.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, două săbii cu lungimea de aproximativ 60 cm, 14 articole pirotehnice din categoria F2, precum și o grenadă funcțională, cu încărcătură activă. Din acest motiv, la fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul I.S.U. Banat, care s-a ocupat de ridicarea, manipularea și expertizarea grenadei, aceasta făcând parte din categoria armelor și munițiilor interzise.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și deținerea articolelor pirotehnice din categoria F2, fără drept, în vederea dispunerii măsurilor legale", au transmis oficialii din cadrul Poliţiei Române într-un comunicat, publicat pe site-ul instituţiei.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul Poliției Municipiului Timișoara, Serviciului Criminalistic și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi "Glad Voievod" Timișoara, au mai precizat cei din Poliţia Română.

Ştire iniţială: Polițiștii din Timişoara au descins în această dimineață la membrii celor două clanuri implicate în răfuiala de pe podul "Mihai Viteazul", acolo unde, luna trecută, două mașini s-au ciocnit intenționat, distrugând balustrada și punând în pericol căderea în râul Bega.

Unul dintre bolizii de lux folosiți în scandal a fost găsit de anchetatori în curtea casei unde astăzi au fost descoperite și arme. Oamenii legii au găsit chiar şi o grenadă, motiv pentru care s-a solicitat de urgenţă intervenţia pirotehniştilor. "La audieri urmează să ajungă în cursul zilei mai multe persoane", a spus Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Anchetatorii din Timişoara au extins cercetările după ce, în urma accidentului intenționat de luna trecută, în autoturismele implicate au fost găsite obiecte contondente și arme albe, existând suspiciuni și cu privire la deținerea ilegală a unor arme de foc.

"La acel moment s-au descoperit arme albe în cele bolizii de lux, iar unul dintre aceştia a fost descoperit de anchetatori în una dintre casele în care s-au făcut percheziţii", a mai precizat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN, în cadrul intervenţiei telefonice din această dimineaţă.

Două mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Perchezițiile vizează strângerea de probe care să clarifice modul în care a izbucnit conflictul și dacă armele folosite sau pregătite pentru răfuială au fost deținute legal ori nu.