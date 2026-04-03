Alertă în Tuzla: Pe plajă au fost găsite bucăți de dronă

<1 minut de citit Publicat la 19:33 03 Apr 2026 Modificat la 23:47 03 Apr 2026

Este alertă în comuna Tuzla, vineri după-amiază, după ce pe plajă au apărut fragmente metalice ce par a proveni de la o dronă.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat existența unor posibile bucăți de drone pe plaja din localitate.

La fața locului s-au deplasat jandarmi, polițiști și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea al județului Constanța, dar și un echipaj din cadrul SRI.

Autoritățile urmează să stabilească de unde provin fragmentele și cum au ajuns acestea pe plajă.

Nu este primul astfel de caz. În februarie, pe plaja din Tuzla au fost găsite resturi de dronă fără însemne vizibile, iar alte fragmente similare au fost descoperite, în aceeași perioadă, și pe plaja din Mamaia.