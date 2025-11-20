Alertă la un liceu din Bucureşti, după ce s-a simţit miros de gaze. Sute de elevi, dar şi zeci de profesori au fost evacuaţi

<1 minut de citit Publicat la 15:05 20 Noi 2025 Modificat la 15:31 20 Noi 2025

Alarma de la Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" s-a dat joi după-amiaza, cu puţin timp înainte de ora 15:00. Sursa foto: amator

Este alertă la un liceu din Sectorul 5 al Bucureştiului, unde s-a făcut o sesizare după ce s-a simţit miros puternic de gaze. Sute de elevi, dar şi zeci de profesori au fost evacuaţi, iar zona a fost securizată de poliţişti şi pompieri. O echipă de la Distrigaz se află la faţa locului şi se fac verificări.

Alarma s-a dat joi după-amiaza, cu puţin timp înainte de ora 15:00, la Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez", aflat în Sectorul 5 al Capitalei. În urma apelului făcut la serviciul unic de urgenţă 112, la adresa indicată au ajuns o autospecială de stingere, autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF.

Totodată, la faţa locului a ajuns şi o echipă de la compania Distrigaz şi, în prezent, alimentarea cu gaze a fost oprită. Potrivit celor mai noi informaţii, în prezent se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior.

Elevii și personalul de la Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" au fost evacuați, fără să acuze probleme medicale.

Ştire în curs de actualizare.