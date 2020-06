Alexandru Petrescu: Guvernul Orban pregătește o bombă de proporții

Scopul declarat al unei astfel de scheme, inspirate după cele aprobate în Germania și Danemarca, este evitarea unui blocaj al creditului comercial între firmele din România. Beneficiari direcți principali ar fi, însă, doar trei asigurători de credit comercial care au doar câteva mii de clienți mari în România, și reasigurătorii lor străini, în locul cărora contribuabilii români ar prelua obligațiile de despăgubire, scrie Profit.ro.

Informația a fost comentată, vineri, pe pagina de Facebook, de fostul ministru al economiei Alexandru Petrescu. Potrivit acestuia, decizia guvernului este o "bombă de proporții" prin care românii devin buni plătitori pentru asigurătorii de credit comercial.

"Guvernul Orban nici nu se mai straduieste sa disimuleze interes pentru ce se intampla in mediul economic romanesc. In timp ce numaram chelnerii care conduc spitale si coafeze ce conduc directii de fonduri europene, Guvernul Orban, cel ce apreciaza scoala vietii mai mult decat pe cea academica, pregateste o BOMBA de proportii: o schema de ajutor de stat de 1 miliard de lei prin care contribuabilii romani devin buni platitori in contul obligatiilor de despagubire pentru asiguratorii de credit comercial.

Beneficiarii directi si principali, care au clienti predominant doar in zona corporatiilor internationale prezente in Romania, sunt Coface, Atradius si Euler Hermes, trei companii multinationale care domina piata autohtona de asigurari a creditului comercial.

Presiunea exercitata asupra Guvernului, prin asociatii si coalitii de bune intentii, determina Executivul sa garanteze 80%, cu banii contribuabililor romani, din despagubirile pe care societatile ce asigura credite comerciale le-ar datora clientilor asigurati pentru neincasarea facturilor la timp. Efectiv, odata aprobata aceasta schema de ajutor de stat, bugetul Romaniei preia obligatia de despagubire in locul celor trei companii si a reasiguratorilor lor straini.

Ba mai mult, asiguratorii insista si Guvernul Orban ia in considerare ca garantiile statului ar trebui sa fie acordate si pentru obligatii fiscale asumate in trecut, pentru facturi emise cand nu se punea problema unor întârzieri sau blocaje financiare cauzate de efectele COVID-19.

Odată instituita, schema de ajutor de stat poate usor fi alimentata ulterior atat cat presiunea pe Guvern da roade pentru companiile care beneficiaza in mod direct si total necompetitiv de banii din bugetul de stat. Toate acestea in conditiile in care sute de mii de IMM-uri sunt in colaps, in regres economic sau pur si simplu nu mai exista, generand la momentul de fata peste un milion de someri, insumand tehnici sau clasici, declarati sau nedeclarati, cu o estimare de picaj economic de peste 14%", a scris Alexandru Petrescu, pe Facebook.