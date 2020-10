Alexandru Rafila îl atacă pe Tătaru. Ce ar fi făcut diferit dacă ar fi fost ministrul Sănătății

Rafila afirmă că nu era o perioadă potrivită pentru vizite de lucru. Acesta consideră că o altă greșeală a fost faptul că nu a fost făcută o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică. Alexandru Rafila critică faptul că la nivel naţional sunt „în continuare directori de direcţii sanitare care nu sunt medici sau sunt medici care nu au avut în viaţa lor niciun fel de legătură cu această zonă de sănătate publică”.

„Aş fi făcut ceva diferit şi acum intrăm într-un palier, dacă vreţi, jumătate profesional şi jumătate politic. În primul rând aş fi circulat mai puţin prin ţară, în vizite de lucru, nu cred că e momentul pentru vizite de lucru. În momentul de faţă trebuie făcut la nivelul Ministerului Sănătăţii - de fapt am şi propus acest lucru, vă şi spun când, prin luna aprilie - un Centru operativ cu atribuţii foarte clare pentru ministrul Sănătăţii, secretarii de stat, corelarea acestor persoane care trebuie să fie în fruntea unei activităţi în modul următor: un responsabil pentru sănătatea publică, un responsabil pentru asistenţă medicală, un responsabil pentru logistică.

În fiecare zi trebuie să se facă şedinţe operative de evaluare a situaţiei din teren şi o alocare de resurse şi de nevoi pentru fiecare dintre judeţele din ţară. Lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă”, a declarat Alexandru Rafila, la Digi 24.

Cum a ajuns profesorul Alexandru Rafila să candideze pe listele PSD la alegerile parlamentare

Reprezentantul României în Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Alexandru Rafila, a spus ce l-a făcut să candideze din partea PSD la alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie 2020.

"Domnul Ciolacu este un om deschis, care este foarte rapid adaptabil situaţiilor cu care se confruntă, are vorbele la el, are seriozitate şi mi s-a părut că – cel puţin în raport cu mine – absolut tot ceea ce am discutat a avut o urmare firească", a spus prof. dr. Alexandru Rafila, potrivit Digi24.ro.

Medicul Rafila, reprezentantul României la OMS, a precizat că l-a cunoscut recent pe liderul PSD, Marcel Ciolacu. Alexandru Rafila va candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie pe listele PSD, urmând să ocupe prima poziţie pentru Camera Deputaţilor.