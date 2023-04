Alexia, tânăra cu mâinile replantate de medici, a urcat din nou pe scenă la un festival din Botoşani

Alexia, adolescenta de 15 ani din Botoșani, căreia i-au fost replantate brațele în urma unui accident rutier, a urcat iarăși pe scenă și a dansat alături de colegi la un festival.

Sursa foto: bzi.ro | captură video youtube botosaneanultv

Alexia Tudose a dansat alături de colegii de la Școala de Dans G-Power, în a doua zi a festivalului, pe scena de la Parcul Cornișa, din Botoşani.

Din imagini se observă cum Alexia debordează de energie, semn că procesul de recuperare decurge foarte bine.

Reamintim că, Alexia Tudose, în vârstă de 15 ani a fost grav rănită în luna decembrie a anului trecut în Paşcani, atunci când a avut ambele braţe amputate, după ce autocarul în care se afla alături de colegii ei de la ansamblul folcloric "Flori de măr" din Curteşti a derapat şi s-a răsturnat.

Întrebată cum se simte şi cum se desfășoară viaţa ei în prezent, Alexia a spus, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN:

"Mă simt foarte bine. Încep să reiau activitățile pe care le făceam în trecut, chiar dacă momentan nu pot să le fac în totalitate. Faptul că în încep să îmi revin la normal încet-încet mă ajută foarte mult și psihic și fizic. Am început să merg la dans, să cânt prin casă cum făceam de obicei", a spus Alexia.

Medicul care a salvat-o pe Alexia: "Înainte de operaţie am sunat duhovnicul"

Sidonia Şusanu, medicul ieșean care i-a replantat brațele Alexiei a povestit cum a ajuns tânăra la spital după accident.

Pentru salvarea Alexiei o echipa complexă de medici a luptat, timp de 20 de ore, ca să îi redea acesteia șansa de a mai avea o viață cât de cât normală.

"A fost o înlănțuire de întâmplări, gesturi și fapte ale unor oameni pe care nu știu parcă D-zeu i-a pus acolo pe fiecare în parte, începând cu Eric. Pentru că nu poți explica cum un copil de 16 ani că atat avea Eric atunci este capabil să-și ridice sora, pe care o considera moartă, să o ridice de jos, se constate că e este vie. Constată că bluza nu are o mânecă, că practic Alexia avea brațele în bluză. Așteaptă un moment să caute mâna pe sub scaune, prin hărmălaia și întunericul care era în autocar.

Ia mâna, își ia sora și o duce la ambulanță și o predă medicilor, fără să se sperie, fără să se panicheze, fără să intre în starea aia de înghețare care oricare dintre noi, adult fiind ar fi trăit-o (...)

Înainte să intrăm în sală cu Alexia, mi-am sunat părintele Duhovnic și am spus Părinte, te rog frumos trezește-te, era ora a 2 noaptea trezește-te și roagă-te pentru noi pentru că suntem într-o situație critică. Un copil este chiar între viață și moarte. Şi părintele mi-a spus: intră în sala de operaţie şi cu ajutorul lui Dumnezeu vei reuşi. Şi exact înainte să ies din sala de operații, părintele a ştiut că am terminat şi mi-a trimis un mesaj cu felicitări.

Undeva acolo a fost mâna Domnului care ne-a ajutat pe fiecare dintre noi. Sincer cred că 99% a fost D-zeu și 1% a fost știință și tehnologie medicală", a spus medicul ieșean Sidonia Şusanu.

Mărturia fratelui Alexiei: "Cred că a fost totul de la Dumnezeu"

"N-am idee. Totul a fost din inițiativă. Prima oară când am văzut-o jos, am crezut că-i moartă. După m-am recules și am văzut că nu are o mână. Am ridicat-o, am sesizat că e conștientă, dar ea nu-și aduce aminte nimica de la locul accidentului. I-am luat mâna, am luat-o pe ea și am ieșit prin geamul din fața altora. Cred că a fost totul de la Dumnezeu. Nu m-am gândit nicio secundă ce trebuie să fac. Totul a curs lin şi atât", a spus Eric, fratele Alexiei