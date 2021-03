Povestea tragică a lui Alfie, un câine de rasă perfect sănătos care a murit după ce a înghițit mai multe măști aruncate pe stradă

''Deoarece am primit foarte multe mesaje in privat prin care mi se cer detalii despre cum a fost posibil ca Alfie, un samoyed de 3 ani, perfect sănătos să moară din cauză că a înghițit măști medicale, mesaje la care imi cer scuze, dar nu pot răspunde fiecăruia în parte, am hotărât să scriu aici, în speranța că, dacă cineva va păți la fel ca noi și vede postarea, va ști ce are de facut pentru a evita o astfel de întâmplare nefericită.

Știu că sunt tragedii mult mai mari pe lumea asta decât pierderea unui cățeluș, dar, dacă postarea mea va salva un sigur suflețel pufos, atunci și-a atins scopul. Nu voi da nume, nu vreau să acuz pe nimeni, nu iși mai are rostul, dar sper să ajute.....

So,

Plimbarea de seară, mirosit peste tot, inclusiv niște tufe de ienupăr din fața unui magazin din care a inghițit, într-o fracțiune de secundă măști de protecție medicală, aruncate de românii noștri neoși aiurea pe stradă, că doar nu au venit străinii sau Bill Gates să arunce măști în orașul nostru. Am apucat să vedem doar elasticul măștilor, nu am reușit să i le scoatem rapid din gură.

Cățelul a început să verse, dar măștile nu le scotea

Am sunat veterinarul 1, care nu răspundea la telefon. Am sunat veterinarul 2 care ne-a chemat la cabinet. Povestit întâmplarea, ecografie ( se vedeau gaze si un eventual blocaj undeva în stomac), prescris laxativ pentru a elimina măștile. Cumpărat laxativ, dat, cățelul vărsa. Sună veterinarul 1: e foarte bun tratamentul, dati-i si maine laxativ, trebuie sa le elimine. Asta se întâmpla marți seara.

Miercuri: dat laxativ, cățelul vărsa, nu mânca nimic, vorbit vet 1, țineți-l sub observație.

Joi: vet 1 nu e. Mers la vet 3 ( cu f bune recomandări)....povestit că a înghițit măști și ce a urmat, luat temperatura.....cam mică (!!!!!!!), făcut ecografie..stomac mărit, fierea mărită, intestinele păreau ok (!) , făcut spălături gastrice cu diluție apă oxigenată ....vărsături...iar spălături....iar vărsături....nu vărsa nicio mască....iar ecografie......hai că arată mai bine.....dat un fel de anghirol de uz veterinar că avea fierea mărită....mergeți acasă, dati-i ficățel de pui, dacă nici mâine nu mănâncă, veniți să îi mai facem o eco și vedem....

''Mers acasă, nu mânca, se simțea din ce în ce mai slăbit....

Vineri, cu noaptea în cap, am plecat cu el la București, la Clinica Facultății de Medicină Veterinară, de capul nostru, pentru că nu mai știam altceva ce să facem....

Dezastru: înghițirea oricărui corp dur sau metalic de către un câine este de URGENȚĂ ZERO!

Adică te duci imediat cu el la o radiografie și, dacă corpul străin este încă în stomac, se scoate endoscopic. Dacă a trecut în intestin, se operează de urgență, deoarece poate perfora intestinul, face peritonită (caz în care îi scade temperatura corpului...) și moare. În niciun caz nu provoci laxație sau vomă, deoarece contracțiile stomacului pot împinge corpul străin prin duoden în intestin care poate fi perforat. În urbea noastră niciun cabinet veterinar nu e dotat cu aparat de radiografie sau cu endoscop....sunt scumpe....dar să îndrumi URGENT un pacient către calea corectă nu costă! Doar trebuie să îți pese de pacient și nu de banii pe care îi încasezi tu, ca medic, pe tot felul de tratamente aiuristice. Și nu, nu se fac spălaturi gastrice cu diluție de apă oxigenată, dragă vet 3, deoarece irită extraordinar de mult mucoasa gastrică, există alte soluții speciale. Și tot dragă vet 3, o temperatură a corpului scăzută la căini, indică o infecție puternică, nu trece cu anghirol și ficăței de pui !

Cert este că doctorii de la Facultate s-au crucit când au auzit prin ce a trecut cățelușul nostru 2 zile

Urmează operația...intestinul era rupt...necrozat...măștile trecuseră în intestin și sârmulița aia metalică perforase intestinul.....septicemie....am aflat că erau 3 măști înnodate ....organismul foarte slăbit după două zile de laxative, vomitive și anghirol veterinar date aiurea.....si s-a dus.....am ajuns mult prea târziu....AR FI TREBUIT SĂ FIE URGENȚĂ!

Asta e povestea neașteptatului sfârșit al lui Alfie...

Nu suntem medici veterinari, dar am fost la medici veterinari. Da, trebuia ca noi să știm ce ar fi trebuit să știe ei și să ne îndrume de urgență. Și ne dorim pe această cale ca voi, cei interesați, să știți. Cum pandemia asta ne va bântui multă vreme, cum măști aruncate aiurea pe stradă vor mai fi, sper ca cele scrise să ajute la prevenirea unor situații similare.

Este singurul lucru pe care îl mai putem face acum'', a scris stăpâna animalului, pe Facebook.

