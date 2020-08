Amanta l-a părăsit și a decis să se răzbune crunt: ”E ultima ta șansă să răspunzi!” - Ce i-a făcut orădeanul e de necrezut

Amenințări grave online

Bărbatul suferind nu a putut accepta despărțirea și a trecut la atac. El a amenințat-o pe femeie că va publica toate mesajele și pozele indecente primite în timpul relației.

„Ai o jumătate de oră să vii acuma seara...Nu vii am încheiat definitiv şi lumea te va cunoaşte...şi nu postat...voi trimite la fiecare separat. Dacă îţi permiţi sami închizi....scuză-ma...am sa arat lumii intreaga ta fata. Este ultima ta sansa sa raspunzi...sau pun toate pozele ce le am cu tine pe fb...cu nume adresa telefon. Am incercat sa vorbim...a, sa trimit poze cu tine la toti oamenii pe care ii stii...copii barbat...cunostinte rude...imi pare rau...dar nu trebuia să-ti bati joc de mine”, i-a transmis individul femeii (ortografia este cea a autorului), potrivit considerentelor sentinţei penale pronunţate de Judecătoria Oradea.

Condamnat la 2 ani şi şase luni de închisoare şi la plata a 5.000 de euro daune morale

Fosta amantă l-a dat în judecată pe orădean, iar bărbatul a recunoscut că a trimis familiei femeii imagini cu ipostazele intime în care aceasta a fost surprinsă, pentru că era foarte nervos şi suferea de depresie din cauza despărţirii. Judecătoria Oradea l-a condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare închisoare cu executare și plata de daune morale în valoare de 5.000 de euro pentru că i-a stricat imaginea.