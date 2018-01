Americanii se pregătesc de venirea unui „ciclon-bombă”, o furtună fenomen, care va îngheţa Coasta de Est a Statelor Unite.

Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severă.

Oamenii au fost avertizaţi să-şi ia măsuri de precauţie, să-şi facă provizii şi să se pregătească pentru una dintre cele mai mari furtuni pe care le-a văzut America vreodată.

„În afară de zăpadă şi de acumulările de gheaţă, vântul puternic ar putea sufla în rafale şi ar putea doborî copaci ori cauza pene de curent", au avertizat cei de la Serviciul Meteorologic Naţional.

While there will be coastal impacts from "bomb" cyclone -- extremely dangerous cold from brutal wind chills will wreck the Midwest and Northeast during day Friday into Saturday --> Record lows likely at most locations. @WeatherdotUS pic.twitter.com/z5vp5wC8JX