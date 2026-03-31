ANAF a confiscat 21 kg de bijuterii din aur și 69 de milioane de lei de la o societate care făcea schimb valutar ilegal

Inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului. FOTO: ANAF/Facebook

ANAF a anunțat marți confiscarea sumei de aproape 69 milioane de lei de la o firmă din București care făcea schimb valutar fără autorizație. Inspectorii Antifraudă au confiscat și 21 kg de bijuterii din aur.

Potrivit unui comunicat de presă, măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității a nouă puncte de lucru ale unei societăți, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, survenită în luna februarie a.c., ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului.

Potrivit constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii.

Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății.

În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur. În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase.

Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 lei. Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc și verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor pretioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, acționează în vederea prevenirii și combaterii activităților economice desfășurate cu încălcarea cadrului legal, prin utilizarea instrumentelor prevăzute de lege pentru protejarea intereselor bugetare și asigurarea unui mediu concurențial corect.

Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua controalele în domeniile comerciale cu grad ridicat de risc fiscal, inclusiv în activitățile de schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet.