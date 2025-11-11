ANAF acuză „un solist de muzică de petrecere” de evaziune fiscală de 1,6 milioane de lei. Surse: E vorba despre manelistul Dani Mocanu

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. Sursa foto: Facebook/ Dani Mocanu

Direcția Antifraudă din ANAF acuză un „solist de muzică de petrecere” că are obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei. Potrivit surselor Antena 3 CNN este vorba despre Dani Mocanu, condamnat defintiv la 4 ani de închisoare și prins, luni, în Italia.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificǎrilor indicǎ faptul cǎ acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat.

Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat.

Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, transmite ANAF.

Potrivit instituției, peste 1,1 milioane de lei sunt fraude din TVA.

„Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, din care:

• TVA: 1.142.004 lei

• Impozit pe profit: 164.509 lei

• Impozit pe dividende: 271.640 lei

• Impozit pe venit: 20.556 lei

• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promoveazǎ principiul echitǎții fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat”, mai transmite ANAF.

Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire după ce nu au fost găsiți la domiciliu de polițiștii care veniseră să pună în executare mandatele de arestare ale celor doi, au fost arestați în în Italia, lângă Napoli. Cei doi au fost condamnați definitiv joi pentru tentativă de omor.