Anchetă la un spital din Brașov după ce un bărbat de 35 de ani a murit. A mers de două ori la UPU și a fost trimis acasă

Câteva zile mai târziu, bărbatul s-a stins chiar în fața copiilor săi. Foto: captură Antena 3 CNN

O anchetă de proporţii este în desfășurare la Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Brașov, după moartea unui bărbat de 35 de ani, care ar fi fost trimis de două ori acasă de medici fără tratament. Soţia acestuia face acuzaţii grave. Femeia susţine că deşi soţul ei se plângea de dureri puternice în piept, medicii care l-au consultat ar fi considerat că se simte rău din cauza frigului. Anchetatorii aşteaptă acum rezultatele autopsiei.

O anchetă administrativă internă urmează să fie demarată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, după decesul unui bărbat de 35 de ani, care ar fi fost trimis acasă fără tratament de două ori, în perioada sărbătorilor.

Medicii implicați urmează să fie chemați să dea explicații cu privire la modul în care pacientul a fost evaluat și externat.



„A fost decisă desfășurarea unei cercetări administrative instituționale în care vor fi implicate atât consiliul medical, cât și comisia de etică a spitalului, în scopul punerii în evidență și clarificării circumstanțelor caracteristice evoluției cazului”, a declarat Alina Cristea, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Brașov.



Familia îndurerată vrea să afle ce s-a întâmplat mai exact și cere explicații din partea conducerii spitalului, aducând acuzații grave privind modul în care bărbatul a fost consultat și externat.



„Dureri foarte mari. Avea foarte mari, zbiera de dureri, nu mai putea mâna să o miște, îl înțepa foarte tare inima, transpira, avea durere pe spate”, a spus soția lui, Alexandra Otveș.

„Muncim zilnic și ne chinuim, plătim taxe peste taxe și pentru ce? Ca să mergem la Spitalul Județean sau oriunde? Tot la fel să plătim alți bani din buzunare ca să te întorci mort acasă, ca să nu mai ai încredere în absolut niciun doctor. Să ne dea o explicație, să înțelegem și noi de fapt ce s-a întâmplat toată perioada asta”, a adăugat Alex Mihai Ilie, cumnatul bărbatului decedat.



Bărbatul de 35 de ani s-a dus de două ori la spital. Prima oară a fost trimis acasă de medici cu vitamine şi un unguent pentru durerile musculare.



A revenit după două zile de chin acasă, în unitatea de primiri urgențe, unde medicii au spus că a mai fost o dată și că știu care este problema și că nu au ce să îi facă pentru că a fost consultat și a fost din nou trimis acasă.



Câteva zile mai târziu, bărbatul s-a stins chiar în fața copiilor săi.



„Un bărbat de 34 de ani, din localitatea Deliu, i s-ar fi făcut rău și se află în stare de inconștiență. La fața locului, împreună cu echipajul medical care a sosit împreună cu colegii polițiști, s-a constatat decesul bărbatului, care a fost preluat și transportat la unitatea de medicină legală”, a anunțat Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.



Autorităţile continuă cercetările în acest caz.