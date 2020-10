Anchetă "Sinteza zilei": DSP-urile, în colaps absolut

"Ministrul sănătății vine și spune cu spălatul pe mâini, cu masca și cu respectarea regulilor. Mulți păstrează regulile acestea. Problema nu este acolo! Problema este, doamnelor și domnilor, la cine gestionează această situație la nivel național: DSP-urile.

Am vorbit despre DSP-uri, știe toată lumea că există aceste DSP-uri și că ele sunt cele care ar trebui să gestioneze. Doar că DSP-urile nu funcționează. Testarea masivă la nivelul populație nu se face, pentru că dacă s-ar face testare așa cum a spus-o Organizația Mondială a Sănătății încă de acum luni de zile 'testați-testați-testați', în momentul respectiv lucrurile ar putea să fie ținute sub control. Nu se testează, școlile sunt deschise execrabil și cel mai rău din lume este că DSP-urile nu funcționează. Astăzi am făcut un nou test, o nouă anchetă.

Colega mea Bianca Nae, care este un reporter de investigații foarte bun, a încercat și a reușit să facă o demonstrație simplă. Vă aduceți aminte că am făcut și eu demonstrația aceasta în urmă cu niște luni de zile: am sunat la DSP-uri să văd câte ne răspund. În momentul de față, dacă cineva este infectat obligația este să sune la DSP. Ele trebuie să gestioneze anchetele epidemiologice, toate lucrurile care țin de gestionarea acestei situații", a spus Mihai Gâdea.