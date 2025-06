Andreea Paul lansează campania de leadership feminin "Sunt mai competentă decât garnitura dumneavoastră de miniştri"

Andreea Paul este președinta INACO (Inițiativa pentru Competitivitate), un ONG dedicat creșterii competitivității României prin educație. Sursa foto: Facebook /@Financial Intelligence

Fost parlamentar şi fondatoare a think-tank-ului INACO, Andreea Paul lansează iniţiativa publică "Sunt mai competentă decât garnitura dumneavoastră de miniştri!". Demersul ei presupune implicarea activă a femeilor cu expertiză solidă în conducerea României.

Apelul public făcut de economistul Andreea Paul pentru implicarea femeilor cu expertiză în guvernarea ţării este lansat în contextul unui anunţ surpriză al Consiliului Naţional al PNL din acest weekend referitor la eliminarea dreptului de vot al Organizaţiei de Femei din PNL.

Campania "Sunt mai competentă decât garnitura dumneavoastră de miniştri!" se adresează profesionistelor din educaţie, sănătate, administraţie, antreprenoriat, tehnologie şi cultură, sectoare-cheie pentru dezvoltarea României, şi le încurajează să preia un rol mai vizibil şi decisiv în spaţiul public.

"Sunt mai competentă decât miniștrii care s-au perindat în Guvernele României! Sunt mai competentă decât garnitura actuală de miniștri! Nu e lipsă de modestie. E un exces de luciditate. Nu e lipsă de modestie. E surplus de responsabilitate. Am ascultat o declarație publică recentă care m-a făcut să mă întreb: Chiar așa de jos am ajuns cu așteptările de la liderii noștri? România 2025 are nevoie de altceva. De lideri care nu doar că vorbesc despre competență, dar o trăiesc, o înțeleg și o respectă.

Așa s-a născut ideea unei campanii curajoase: SUNT MAI COMPETENTĂ DECÂT GARNITURA DVS. DE MINIȘTRI!

… nu din vanitate, ci dintr-o realitate pe care mulți o recunoaștem, dar prea puțini o spunem public. Acesta este un apel către toate femeile care știu că pot conduce cu demnitate, integritate și expertiză — din educație, sănătate, antreprenoriat, administrație, tehnologie, cultură sau orice alt domeniu în care România se poate ridica.

Vrem respect și guverne funcționale.

Vrem mese unde se discută soluții, nu loialități. Româncele cu soluții pot forma 10 guverne mai competente decât cel actual", a scris Andreea Paul pe Facebook în weekend, când şi-a lansat campania.

Aceasta promovează un model de leadership bazat pe meritocraţie, etică profesională şi soluţii reale, în contrast cu actuala garnitură guvernamentală, pe care o consideră inadecvată pentru provocările viitoare ale României. Andreea Paul este preşedinta INACO (Iniţiativa pentru Competitivitate), un ONG dedicat creşterii competitivităţii României prin educaţie, digitalizare şi implicare civică.

Campania "Sunt mai competentă decât garnitura dumneavoastră de miniştri!" este o reacţie rapidă la decizia Consiliului Naţional al PNL din 28 iunie de a elimina dreptul de vot al Organizaţiei de Femei în Biroul Politic Naţional al PNL, dar şi la extrem de slaba reprezentare feminină în noua structură executivă, condusă de premierul Ilie Bolojan.

Contextul politic în care este lansată această campanie este marcat de schimbări radicale propuse în interiorul PNL de către liderul interimar Ilie Bolojan. Printre noile prevederi din statutul partidului se numără – demisia de onoare a liderilor cu performanţe slabe la alegeri, răspunderea personală pentru cheltuieli nejustificate, contribuţii financiare obligatorii din partea aleşilor locali pentru acoperirea datoriilor partidului. Totodată, Bolojan a avertizat că perioada următoare la guvernare va fi una dificilă, motiv pentru care a propus organizarea unui congres naţional în 2027, care să permită o eventuală schimbare a conducerii partidului dacă performanţele guvernamentale nu vor fi convingătoare.

Legat de eliminarea votului femeilor în conducerea centrală a partidului, decizia a generat un val de nemulţumire în spaţiul online şi pentru mulţi ridică semne de întrebare privind angajamentul PNL faţă de echilibrul de gen şi valorificarea competenţelor feminine în politică.

"Competenţa contează – România merită mai mult! Femeilor care ştiţi că puteţi conduce cu mintea şi inima: haideţi să ne facem auzite!", a conchis Paul, chemând la acţiune şi solidaritate feminină în faţa unui sistem politic, despre care susţine că rămâne dominat de loialităţi, nu de soluţii.