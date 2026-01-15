Angajaţii ANRE au contestat în Instanţă reducerile de salarii de 30%. Oamenii au invocat că au rate la casă şi copii la şcoală

Angajaţii din instituţiile de stat, unde sunt salarii de mii de euro, ţin cu dinţii de privilegii. De exemplu, personalul din ANRE a contestat în Instanţă reducerile de salarii de 30%. Angajaţii de aici nu sunt de acord nici cu alte reduceri de costuri. În 2024, salariul mediu net în ANRE a fost de 18.000 de lei.

Oamenii susţin că această reducere salarială le va crea mari probleme financiare, la plata ratelor la credite, la serviciile medicale, dar şi la plata taxelor şcolare. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 22 ianuarie 2026. Anterior acţiunii în Instanţă, angajaţii au invocat "violenţă economică din partea angajatorului", susţin sursele Antena 3 CNN.

Acţiunea în Instanţă costă aproximativ 35.000 de euro. Reforma la ANRE presupune că ar trebui să plece acasă 14 angajaţi, presupune şi reduceri salariale.

Impactul bugetar al reformei administrației

Cheltuielile bugetare se vor reduce în 2026 cu 3,367 miliarde lei, în urma aplicării legii privind reforma administrației, al cărei proiect a fost publicat marţi seara pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). Conform expunerii de motive a proiectului, în perioada 2027 - 2030, scăderea cheltuielilor bugetare va fi de circa 5,766 miliarde lei anual, media pe cinci ani fiind de 5,286 miliarde lei.

Vor scădea cheltuielile publice, ca urmare a reducerii personalului: 6.102 posturi de consilieri personali; diminuarea cu 25% a posturilor din instituţiile prefectului; reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; diminuarea personalului din poliţia locală, în funcţie de numărul de locuitori.