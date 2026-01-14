Impactul bugetar al reformei administrației. Cât se vor reduce cheltuielile după tăierile de posturi și amenzi la neplata impozitelor

Cheltuielile bugetare se vor reduce în 2026 cu 3,367 miliarde lei, în urma aplicării legii privind reforma administrației. FOTO: Getty Images

Cheltuielile bugetare se vor reduce în 2026 cu 3,367 miliarde lei, în urma aplicării legii privind reforma administrației, al cărei proiect a fost publicat marţi seara pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). Conform expunerii de motive a proiectului, în perioada 2027 - 2030, scăderea cheltuielilor bugetare va fi de circa 5,766 miliarde lei anual, media pe cinci ani fiind de 5,286 miliarde lei.



Sursa citată menţionează că proiectul de act normativ va contribui la creşterea veniturilor bugetare la nivel local prin clarificarea şi extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport (inclusiv pentru construcţii ilegale), majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizaţie pentru 5 ani, publicarea listelor cu contribuabili fără restanţe - stimulent pentru conformare voluntară, şi la nivel central prin eliminarea unor scutiri fiscale considerate nesustenabile (ex: pentru cooperative agricole) şi cesionarea creanţelor fiscale către entităţi specializate, pentru eficientizarea recuperării.



De asemenea, vor scădea cheltuielile publice, ca urmare a reducerii personalului: 6.102 posturi de consilieri personali; diminuarea cu 25% a posturilor din instituţiile prefectului; reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; diminuarea personalului din poliţia locală, în funcţie de numărul de locuitori.



La scăderea cheltuielilor publice vor contribui şi plafonarea salariului preşedintelui ANRSC (economie estimată la 190.812 lei/an) şi limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare, reducerea numărului de membri ai consiliului de administraţie pentru ANCPI, precum şi pentru ANL (economia estimată la 410.444 lei/an) şi reducerea costurilor administrative (asigurarea cheltuielilor centrelor militare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce înseamnă o scădere a presiunii pe bugetele locale).



Actul normativ va contribui şi la eficientizarea administraţiei publice prin: simplificarea descentralizării (eliminare paşi birocratici); reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul bunurilor proprietate publică şi privată a statului şi a UAT; instituirea rotaţiei obligatorii pentru funcţiile publice sensibile, ce va determina combaterea politizării şi stagnării; introducerea evaluărilor multianuale şi evaluării pe bază de competenţe pentru funcţionarii publici; permisiunea de a lucra cu timp parţial în două autorităţi diferite, ceea ce înseamnă flexibilitate şi eficienţă.



Totodată, această lege va contribui la îmbunătăţirea colectării veniturilor fiscale, prin extinderea executării silite asupra indemnizaţiilor asistenţilor personali şi venitului minim de incluziune (VMI) - începând cu 2026, prin interconectarea sistemelor fiscale (PatrimVen, DGPCIV) şi publicarea listelor cu debitorii persoane fizice şi juridice (presiune publică pentru conformare).



Nota de fundamentare mai precizează că actul normativ va asigura autonomie şi control local sporit, datorită faptului că autorităţile locale primesc atribuţii decizionale asupra jocurilor de noroc, a posibilităţii de a introduce taxe locale suplimentare pentru aceste activităţi, a dreptului de aviz exclusiv asupra organigramei bibliotecilor publice şi ca urmare a înfiinţării Fondului de Regenerare Locală (până la 5% din veniturile locale).



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a pus marţi seara în transparenţă decizională publică proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.



Măsurile propuse şi dezbătute în perioada anterioară sprijină descentralizarea şi sustenabilitatea financiară a autorităţilor locale şi conduc la consolidarea administraţiei publice centrale şi locale şi eficientizarea serviciilor publice către cetăţeni, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă.

Actul normativ prevede eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, echitate socială în colectarea taxelor şi a impozitelor şi o disciplină financiară mai bună.