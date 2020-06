Anomalie la ANAF! Plătești mai mult dacă ești cu taxele la zi decât dacă ai întârzia. Cum este posibil

Este vorba despre sute de mii de oameni care completează declaraţia unică. În contextul pandemiei de coronavirus, ANAF oferă pe loc o bonificaţie de 10 la sută contribuabililor care completează on-line declaraţia. Asta spre deosebire de cei care şi-au plătit deja taxele, la începutul anului şi care nu au beneficiat de nicio reducere. Detaliile vi le oferă Cetăţeanul C.

"Domne, cel mai bine este sa depui declaratia in ultima zi, sa venim toti in ultima zi, pt ca atunci beneficiez de bonificatii. Cine a depus in aprilie, ca am zis sa nu fie cozi la ANAF, e mai fraier, el nu beneficiaza de reducerea de 10%", a spus un contribuabil suparat la ghișeul ANAF.

Suntem la sediul ANAF din Bucureşti, unde acest bărbat îi apostrofează pe angajaţii instituţiei. Este supărat că nu a beneficiat de reducerea de 10 la sută la plata contribuţiilor. Bonificaţia a fost introdusă de ANAF abia la începutul lunii iunie, în contextul pandemiei de coronavirus, şi se acordă doar celor care completează on-line declaraţia unică, iar apoi îşi plătesc taxele până pe 30 iunie. Asta spre deosebire de cei care au plătit din timp dările la stat şi care nu au beneficiat de nicio reducere.

"Nu stau în cei 10 la sută, dar nu este normal ce se întâmplă. Sunt alţii care plătesc impozite de mii de lei. La ei, impozitul de câteva sute de lei contează", a mai spus cetățeanul supărat.

Bonificaţia de 10% nu se aplică şi celor care au depus declaraţia înainte de martie? Ce răspund angajații ANAF

"Trebuie să redepună declaraţia..Păi şi dacă au plătit. Se recalculează. Şi îşi primesc banii înapoi. Sumele care sunt în plus vor fi restituite sau compensate cu debite ulterioare".

Restituirea bonificaţiei de 10% de care vorbesc inspectorii ANAF se acordă doar dacă depuneţi încă odată declaraţia unică în format electronic, PÂNĂ LA 30 IUNIE. Dacă nu o faceţi, statul nu vă înapoiază aceşti bani. Dacă procedura vi se pare complicată, puteţi cere clarificări la numărul de telefon pus la dispoziţie de ANAF – 031.403.91.60.

Completarea declaraţiei unice de către persoanele fizice este dificilă, fără un ajutor de specialitate. Documentul este greoi, iar instrucţiunile de completare sunt complicate. Aproximativ un milion de români au completat în 2019 această declaraţie. Este vorba despre cei care obţin venituri din chirii, activităţi independente, activitaţi agricole sau drepturi de proprietate intelectuală, venituri care depăşesc 12 salarii minime brute, adică 26.760 de lei.

Şi la varianta on-line sunt multe probleme. În primul rând trebuie să vă faceţi un cont pe platforma Spaţiu Virtual. Apoi să GHICIŢI care din declaraţiile prezentate pe site este cea corectă.

După 10 minute în care ne-am chinuit să găsim fişierul corect, găsim o modalitate de a-l descărca. În ţara unde companiile IT angajează experţi pe salarii de mii de euro, site-ul ANAF pare desprins dintr-o altă epocă, lucru recunoscut şi de reprezentanţii instituţiei.

Jurnalist: Site-ul nu este optimizat aşa cum trebuie. Am văzut că apare acolo secţiunea A, secţiunea J...

Ionuţ Cuc, şef birou de presă ANAF Bucureşti: Da, în ceea ce priveşte declaraţia unică, există explicaţii şi un ghid de utilizare ... se fac modificări şi se lucrează permanent la îmbuntăţirea site-ului.

Jurnalist: La numărul acela de telefon ce se întâmplă? Sună contribuabilul de acasă, primeşte asistenţă pt completarea acelei declaraţii?

Ionuţ Cuc, şef birou de presă ANAF Bucureşti: Da, categoric. Există mai mulţi specialişti care pot răspunde întrebărilor ... şi le explică paşii, ca un tutorial.

Amenda pentru cei care nu depun declaraţia unică ajunge până la 500 de lei. În plus, în urma verificărilor, ANAF vă poate pune poprire pe conturi, până vă achitaţi contribuţiile sociale.

