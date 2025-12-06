Ce se întâmplă când scoți milioane de adolescenți de pe rețelele sociale? Prima vacanţă fără telefoane şi "scrolat"

Site-urile vor trebui să demonstreze că iau măsuri suficiente pentru a exclude sau bloca copiii sub 16 ani / sursa foto: Getty Images

Începând cu data de 10 decembrie, Australia devine prima țară care le interzice tinerilor de sub 16 ani să mai folosească rețele sociale. O specialistă în siguranță online i-a întrebat pe elevii dintr-o școală din Queensland dacă știu că urmează să-și piardă conturile. Mulți dintre ei nu aveau habar de noua măsură care urmează să intre în vigoare.

Kirra Pendergast, fondatoarea organizației de siguranță online Ctrl+Shft, a vrut să facă un experiment și să vadă reacția elevilor.

„Este foarte important să vă salvați pozele”, îi avertizează de pe scenă Kirra Pendergast pe elevi. „Trebuie să vă pregătiți”, a adăugat aceasta, potrivit CNN.

În clasă se aud întrebări spuse parcă în șoaptă: „Ne putem recupera conturile când facem 16 ani?”, întreabă o fată. „Dar dacă mint la vârstă?”, spune alta.

Experimentul a avut loc în luna august.

Site-urile vor trebui să demonstreze că iau măsuri suficiente pentru a exclude sau bloca copiii sub 16 ani

Între timp, compania Meta a anunțat că va începe să dezactiveze conturile și să blocheze noile conturi de Facebook, Instagram și Threads începând cu 4 decembrie. Persoanele sub 16 ani sunt încurajate să descarce pozele și videoclipurile postate.

Asta după ce guvernul australian a anunțat că începând cu data de 10 decembrie, site-urile vor trebui să demonstreze că iau măsuri suficiente pentru a exclude sau bloca copiii sub 16 ani. În caz contrar, se vor confrunta cu amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari).

Lista include Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Youtube, Reddit, Twich, X (Twitter) și alte aplicații populare.

Snap a transmis că utilizatorii își pot dezactiva conturile pentru o perioadă de până la trei ani sau până la vârsta de 16 ani. Seriile de fotografii Snap - schimbul zilnic de fotografii din viața de zi cu zi, vacanțe, orice anume menit să semnaleze o prezență online - vor lua sfârșit.

Există și un alt aspect negativ al interdicției, care vine la sfârșitul anului școlar australian, înainte de vacanța de vară din emisfera sudică. Timp de opt săptămâni, nu va fi școală, nu vor fi profesori – și nu va exista acces la rețelele sociale.

Pentru milioane de copii, aceasta ar putea fi prima vacanță școlară pe care o petrec de ani de zile fără compania algoritmilor de social media care le ocupă timpul sau fără o modalitate ușoară de a-și contacta prietenii.

Chiar și pentru părinții care susțin interdicția, ar putea fi o vară foarte lungă.

„Oamenii s-au întrebat, practic, ce facem offline? Îi lăsăm pe tineri să intre în cluburi de striptease, în baruri, să cumpere alcool, să cumpere țigări? Care sunt normele pe care le avem și care sunt normele pe care vrem să le avem online?”, întreabă Dawson, directorul de reglementare și politici la Yoti, o companie de identitate digitală cu sediul în Marea Britanie.

De asemenea, Andy Lulham, directorul operațional al Verifymy, o altă companie de verificare a vârstei cu sediul la Londra, ai cărei clienți includ YouTube, susține că evaluarea vârstei adolescenților „la limită”, cum ar fi cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani, poate fi dificilă, iar unii tineri peste 16 ani ar putea fi nevoiți să prezinte un „document de identitate” pentru a evita interdicția.

„Nu toți tinerii de 16 sau 17 ani vor deține neapărat sau vor avea acces la un document de identitate, iar aici cred personal că există o oarecare incertitudine în ceea ce privește modul în care platformele vor rezolva această problemă”, a spus el.

Tinerii se revoltă

Sarah, o tânără de 15 ani care își dorește să devină cântăreață, cunoaște suișurile și coborâșurile mediului online.

Ea se bazează pe rețelele sociale pentru a-și promova muzica și nu vrea să o piardă.

„Mi-a luat atât de mult timp să câștig 4.000 de urmăritori pe contul meu principal postând și o să-i pierd pe toți”, a spus ea. „Fiecare persoană pe care am adunat-o să-mi asculte muzica - a dispărut”, a adăugat ea.

Richie Sharland, tatăl tinerei, spune că dacă ar putea să dea timpul înapoi, ar fi amânat accesul ei la rețelele sociale. „Aș fi așteptat până când avea probabil 13 sau 14 ani și avea puțină mai multă maturitate pentru a gestiona ce se întâmpla. Nu e vorba de ea, ci de copii”, adaugă el.

Și influencerița Zoey protestează. Ea folosește TikTok pentru a se conecta cu aproximativ 48.000 de urmăritori, postând hashtag #grwm (pregătește-te cu mine) și videoclipuri cu produse și, recent, ​​sfaturi pentru persoanele sub 16 ani despre cum să evite detectarea vârstei.

„Schimbați adresa de e-mail de pe conturile de socializare cu adresa de e-mail a părintelui”, a sfătuit Zoey, al cărei cont include numele tatălui ei.

Părinții lui Zoey o susțin în utilizarea rețelelor sociale și cred că a fost benefică pentru ea. „Ceea ce a făcut și cum a procedat este uimitor. Chiar este”, a declarat Mark, tatăl ei, pentru podcastul „Youth Jam”.

Liderii din alte țări urmăresc cu atenție inițiativa din Australia și elaborează propria legislație, astfel încât există toate șansele ca interdicțiile să se extindă.