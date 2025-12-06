Șase țări cer Bruxelles-ului să renunțe la interzicerea motoarelor pe benzină și motorină din 2035

Șase lideri din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv premierul Italiei, Giorgia Meloni, au solicitat Comisiei Europene să propună o relaxare a normelor comunitare privind emisiile vehiculelor, în ideea de a opri o interdicție de facto a motoarelor cu ardere internă, planificată să intre în vigoare la mijlocul următorului deceniu, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, mașinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar însemna, practic, că nu vor mai putea fi înmatriculate mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă.

Un grup de șase premieri, din care fac parte Giorgia Meloni și polonezul Donald Tusk, au cerut ca viitoarea revizuire a normelor UE pentru mașinile noi să permită comercializarea modelelor hibride de tip plug-in, a modelelor cu autonomie extinsă și a celor care utilizează tehnologia celulelor de combustibil chiar și după 2035, într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, și consultată vineri de Bloomberg News.

''Suntem într-un punct de cotitură, atât pentru industria producătoare de automobile și de componente auto din UE, cât și pentru acțiunea climatică europeană. Putem și trebuie să ne urmărim obiectivul climatic într-un mod eficient, fără a ne distruge competitivitatea între timp, deoarece nu există nimic verde într-un deșert industrial'', susțin cei șase lideri europeni.

Scrisoarea, semnată și de premierul slovac Robert Fico și premierul ungar Viktor Orban, urmărește să influențeze efortul Comisiei de a oferi mai multă flexibilitate industriei auto europene. Prim-ministrul ceh Petr Fiala și prim-ministrul bulgar Rosen Zhelyazkov s-au alăturat, de asemenea, apelului.

Italia și Germania se luptă și ele pentru a atenua interdicția iminentă a blocului comunitar privind vânzările de vehicule noi cu motoare cu ardere internă, căutând să-și protejeze industriile auto de concurența chineză, încetinirea cererii pentru vehicule electrice și tarifele comerciale din SUA.

Între timp, costurile ridicate cu energia și forța de muncă din Europa obligă producătorii auto să elimine locuri de muncă și să mute investițiile în alte părți. În schimb, Guvernul francez a dat prioritate unei așa-numite 'preferințe europene' pentru vehiculele electrice, în încercarea de a evita pierderile de locuri de muncă.

Producători auto precum Stellantis, Volkswagen și Renault vor să obțină clarificări cu privire la viitorul interdicției, în timp ce analizează investiții în valoare de miliarde de euro.

''Aplicarea deplină a principiului neutralității tehnologice este esențială: este evident că nu există o soluție miraculoasă pe calea decarbonizării, iar impunerea unei singure soluții tehnologice limitează cercetarea, inovarea și concurența virtuoasă'', susțin cei șase lideri în scrisoarea care datează din 4 decembrie.

În data de 10 decembrie, Executivul comunitar urmează să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto.