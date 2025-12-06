Formula 1: George Russell a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente din Abu Dhabi

George Russell. Foto: Getty Images

Britanicul George Russell a stabilit cel mai rapid timp în ultima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima cursă de Formula 1 a anului, sâmbătă, devansându-l pe compatriotul său Lando Norris, unul dintre cei trei pretendenţi rămaşi în cursa pentru câştigarea titlului mondial, scrie AFP, potrivit Agerpres



Pilotul Mercedes l-a devansat pe Norris, care a avut cei mai buni timpi în primele două sesiuni de antrenamente libere de vineri, cu doar patru miimi de secundă, pe circuitul Yas Marina.



Russell a fost cronometrat în 1:23.334 (14 tururi), fiind urmat de Norris (1:23.338, 20 tururi) şi de olandezul Max Verstappen (1:23.458). Australianul Oscar Piastri (McLaren), unul dintre pretendenţii la titlu, alături de Norris şi Verstappen, a terminat sesiunea pe locul cinci.



Cursa propriu-zisă va avea loc duminică după-amiază.



Norris este lider în clasamentul general al piloţilor, cu 408 puncte, cu 12 mai mult decât Verstappen şi cu 16 în plus faţă de coechipierul său australian Oscar Piastri, câştigătorul de la Abu Dhabi urmând să fie recompensat cu 25 de puncte.



Aşa cum s-a anunţat, echipa McLaren a indicat vineri că este pregătită să dea instrucţiuni, dacă este necesar, în cursa pentru titlu dintre cei doi piloţi ai săi, Lando Norris şi Oscar Piastri, împotriva lui Max Verstappen, la Abu Dhabi, lucru pe care a refuzat întotdeauna să îl facă până acum.

Cei mai buni zece timpi în cea de-a treia sesiune de antrenamente libere de sâmbătă:

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:23.334 (14 tururi)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:23.338 (20)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:23.458 (15)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:23.585 (17)

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:23.593 (17)

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:23.605 (19)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:23.609 (16)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:23.675 (18)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.707 (14)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:23.722 (18)