I-a donat un rinichi, după ce a întâlnit-o cu ani în urmă în mijlocul unei tragedii: ”El a fost cel care mi-a spus că fiul meu a murit”

În 2004, acesta a bătut la ușa ei pentru a-i da vestea că fiul ei de 20 de ani. Foto: Getty Images

Tim Swinburn, din Melksham, Wiltshire, a cunoscut-o pe Clare Brixey, din Standerwick, Somerset, în urma unei tragedii. În 2004, acesta a bătut la ușa ei pentru a-i da vestea că fiul ei de 20 de ani, Ashley, murise într-un accident rutier. La acea vreme, Clare suferea deja de insuficiență renală și depindea de dializă. Cei doi au păstrat legătura, însă când Tim a aflat că transplantul ei anterior începea să cedeze, a făcut un gest absolut uimitor: i-a oferit propriul rinichi, scrie BBC.

„A dărui viață e un gest firesc, uman”, a spus el. „Oricine are un pic de inimă ar face ceva ca să salveze o altă persoană.”

Transplantul, realizat în luna octombrie la Spitalul Southmead din Bristol, a durat patru ore. Din fericire, amândoi s-au recuperat bine. Tim s-a întors la muncă, iar Clare a urcat din nou pe cal pentru prima dată după mulți ani. În prezent, cei doi pregătesc strângeri de fonduri pentru organizații implicate în domeniul transplanturilor.

Potrivit lui Clare, Tim este acel ”om la un milion”. Bărbatul lucrează acum ca asistent social la Swindon Booth House, un centru al Armatei Salvării, după ce a părăsit poliția din Wiltshire în 2007.

„El a fost ofițerul de legătură cu familia mea, cel care a venit să-mi spună că fiul meu a murit în accident”, a povestit ea. „A fost atât de empatic, ușor de abordat și un sprijin enorm pentru noi. Ne-am înțeles din primul moment și suntem prieteni de 21 de ani.

M-a sprijinit mereu, iar eu l-am sprijinit la rândul meu. Când transplantul meu anterior a început să eșueze, mi-a spus: ‘O să primești un rinichi de la mine și nu accept niciun refuz’, a continuat Clare.

Iar el a completat: „Clare este un om special. Am glumit mereu că suntem ca niște frați. Este o prietenă extraordinară. Am avut și eu momente grele în viață, iar ea a fost acolo pentru mine, la fel cum am fost și eu pentru ea. Când i-am oferit rinichiul, tot repeta ‘ești sigur?’, deși știam că ar fi făcut același lucru pentru mine.

Pentru mine nu a existat nicio îndoială. Faptul că o văd din nou călărind, petrecând timp cu fiica și nepoata ei, acesta este motivul pentru care am făcut-o.”