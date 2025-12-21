ANPC a închis un restaurant din Constanţa, după ce, în bucătărie, a găsit un şoarece mort, insecte şi ingrediente expirate

ANPC a închis un restaurant din Constanţa, după ce, în bucătărie, a găsit un şoarece mort, insecte şi ingrediente expirate. Sursa foto: captură video

Un restaurant din Constanţa a fost închis înainte de Crăciun, după ce inspectorii ANPC au găsit, în bucătărie, un şoarece mort, insecte şi o mizerie de nedescris. Mâncarea era gătită în tigăi arse, iar multe dintre ingredientele folosite erau expirate.

Până şi inspectorii de la Protecţia Consumatorului au rămas şocaţi de ce au găsit în restaurantul de la malul mării. Prepararea mâncării se făcea în tigăi arse, cu ustensile neprofesionale şi cuţite deteriorate. În spaţiile de producţie erau utilizate produse expirate, iar coşurile nu aveau capace, ceea ce favoriza contaminarea alimentelor.

Ce e mai grav e că inspectorii au găsit un şoarece mort, precum şi gândaci morţi. Nereguli au fost descoperite şi în zonele de depozitare, în plus s-a constatat şi modificarea nejustificată a stării termice a produselor din refrigerat în congelat, contrar indicaţiilor producătorilor.

Comisarii ANPC au închis localul, iar 50 kg de carne au fost distruse. Operatorul economic a fost sancţionat c-o amendă de 22.500 de lei.

ANPC a găsit carne expirată şi în marile magazine

Mii de produse și mii de kilograme de carne neconforme au descoperit inspectorii ANPC în doar două zile în marile magazine, cu doar două săptămâni înainte de sărbători. Concret, inspectorii au dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei, adică aproximativ 640.000 de euro. Ionel Cristinel Obretin, vicepreședintele ANPC, a vorbit joi seara, la Antena 3 CNN, despre acest subiect și a oferit o serie de recomandări pentru români în această perioadă.

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit produse expirate, fructe și legume alterate, diferențe între prețul afișat și cel încasat la casa de marcat, dar și condiții neigienice în spațiile de depozitare și comercializare.

Ionel Cristinel Obretin, vicepreședintele ANPC, susține că au fost retrase de la comercializare aproximativ 4 tone de carne.