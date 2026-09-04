ANRE a aprobat 669 MW de capacități de stocare: „Decalajul față de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid”

1 minut de citit Publicat la 15:38 04 Sep 2026 Modificat la 15:38 04 Sep 2026

Președintele ANRE a precizat că decalajul față de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid. Foto: Getty Images

Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat autorizații pentru 1.015,7 MW, a anunțat George-Sergiu Niculescu, președintele ANRE.

Din aproximativ 811 MW pentru care au fost aprobate autorizații de înființare, peste 80% reprezintă capacități de stocare. Mai exact, este vorba despre aproximativ 669 MW de stocare, dintre care 429 MW stand-alone și 240 MW adăugați altor capacități.

Totodată, au fost aprobate autorizații pentru aproximativ 89 MW fotovoltaic și 53 MW eolian.

Potrivit lui George-Sergiu Niculescu, este o premieră și un semnal privind direcția în care se mișcă sistemul energetic românesc, în care „cuvântul de ordine devine stocarea”.

În aceeași ședință, ANRE a acordat licențe de exploatare pentru aproape 204 MW deja construiți. Din această capacitate, 99,2 MW sunt eolieni, 70,1 MW reprezintă capacități de stocare, iar 34,6 MW sunt fotovoltaici.

Președintele ANRE a precizat că decalajul față de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid, în condițiile în care numai în cadrul ședinței de astăzi au fost autorizate aproape 670 MW de stocare.

Niculescu a mai arătat că trebuie accelerată ultima etapă pentru proiectele construite care așteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licențiate. Potrivit acestuia, stocul s-a redus în ultima lună, dar nu suficient.

Președintele ANRE a făcut un apel către operatorii de transport și distribuție ca proiectele finalizate să primească mai repede certificatele de racordare.