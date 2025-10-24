ANRE, despre explozia din Rahova: „Este responsabilitatea operatorilor să mențină în siguranță sistemul de distribuție”

Mircea Man, secretarul general de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Mircea Man, a declarat vineri, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, că instituţia pentru care lucrează nu se face vinovată pentru explozia din Rahova.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei este autoritatea care ar trebui să se asigure că funcţionează totul legal. Totodată, acreditează firmele care fac verificări şi, desigur, ar trebui să inspecteze dacă aceste firme îşi fac treaba în mod corespunzător.

Întrebat dacă s-au găsit nereguli la firmele cu care mai colaborează Distrigaz, după controalele făcute de ANRE până acum, Mircea Man a răspuns: "Nu avem un inventar acum. Firmele autorizate de către ANRE știu exact ce trebuie să facă. Operatorul de distribuție Distrigaz, Del Gaz, Premierul, Mega Construct – sunt patru operatori foarte mari, primii doi sunt cei mai mari (90 și ceva din tot sistemul de distribuție a României). Ei știu foarte bine cum să gestioneze, pentru că obligația lor de a opera în securitate sistemul de distribuție nu se pune în discuție".

Reporter Antena 3 CNN: Ei au obligație, în funcție de vechimea conductelor, să fie cu aparatele de detectare pe stradă, pe lângă panourile de reglare. Ei au obligația asta și cine îi verifică dacă fac aceste lucruri?

Mircea Man: Păi, responsabilitatea lor, pentru că, gândiți-vă la sutele de mii de kilometri, pe care îi are România, cine ar putea să-i verifice, dacă ei își fac datoria? Dacă nu şefii lor, dacă nu până la ultimul nivel.

Reporter Antena 3 CNN: Deci, nu există o instituţie care să-i verifice dacă și-au făcut treaba?

Mircea Man: Nu. Ei au obligația să mențină în siguranță sistemul de distribuție – ăsta este atributul lor, este "bună ziua în fiecare zi", adică, ei trebuie să facă lucrul ăsta. Instalaţia de utilizare nu este la Autoritatea de Reglementare în Energie, ci este la Ministerul Dezvoltării. La Ministerul Dezvoltării se dau examene pentru verificatori şi experţi tehnici, pentru că se consideră că este parte din construcţie instalaţia de utilizare şi că toate avizele legate de cei care operează şi verifică instalaţiile de utilizare sunt la Ministerul Dezvoltării, nu la Autoritate.

Sebastian Burduja: "ANRE are atributul de reglementare şi monitorizare"

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat vineri după-amiază, în direct, la Antena 3 CNN: "Pe infrastructura existentă, pe procedurile actuale ANRE-ul are obligaţia de monitorizare – aceşti operatori de distribuţie, care, practic, deţin un monopol".

Ulterior, în timpul declaraţiilor, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "ANRE are atributul de reglementare şi monitorizare – fiecare operator de distribuţie are anumite obligaţii şi le certifică, şi îşi asumă nişte oameni cu semnătură că acele lucrări sunt făcute, că sunt sigure ş.a.m.d.

Dacă mint sau fac alte lucruri, se duc şi la puşcărie, iar compania respectivă îşi ia o amendă de îi sar dinţii, iertaţi-mi expresia. Deci, e vorba de procent din cifra de afaceri, ceea ce pentru asemenea companii înseamnă zeci de milioane de euro, la o amendă. Dacă sunt mai multe, ele se cumulează. Eu sper că nimeni nu se joacă cu aceste lucruri, iar dacă cineva a greşit, să plătească".

"Sunt câteva lucruri de spus aici. În primul rând, reţeaua de transport şi distribuţie a gazului în România este o reţea extinsă, România având o tradiţie îndelungată în acest domeniu. Am avut şi câteva premiere europene şi chiar mondiale. Este o reţea învechită, pentru că nivelul de investiţii a fost redus.

Şi foarte important este că Uniunea Europeană, în ultimii ani, inclusiv în mandatul meu de ministru până în iunie, anul curent, nu ne-e permis să investim bani europeni în reţele de transport şi distribuţie sau ne-a permis la un nivel extrem de redus. De ce? Din cauza aceleiaşi poveşti: a green deal-ului, a decarbonizării. Deci, reţelele necesită investiţii de miliarde de euro, în special, magistrale transgaz, lucrări noi, extinderi. Şi noi nu putem folosi bani pentru asta. E un subiect pe care l-am ridicat de nenumărate ori la Bruxelles şi pentru care România are obligaţia să se bată până la capăt (...)", a menţionat fostul ministru al Energiei în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Experţii au o nouă ipoteză în cazul exploziei care a afectat un bloc din Rahova, în urma căreia trei oameni au murit şi alţi 20 au fost răniţi. Se pare că acumularea de gaze, care a dus la deflagraţia devastatoare din Sectorul 5 al Bucureştiului, ar fi apărut după ce conducta care alimentează blocul ar fi fost avariată de un cablu electric din apropiere.