Apartament vechi sau nou daca locuiesti in Sibiu? Ce sa alegi cand vrei sa ai locuinta ta?

Trebuie doar sa iti doresti sa faci schimbarea si sa renunti la chirie in favoarea unui apartament al tau. Oferte sunt destule, ai de unde alege. Doua sunt variantele pe care le vei avea la dispozitie: apartamente noi si apartamente vechi. De ambele parti vei gasi avantaje, depinde ce vrei sa faci cu noul apartament si cum ai dori sa il folosesti.

Apartamentele noi din marile orase au compartimentare moderna, nu mai stai sa astepti aprobari ca sa spargi pereti, poti modifica ce doresti chiar din faza de constructie, suprafetele sunt si ele mai mari. Multe dintre apartamentele noi merg pe ideea de open space, pentru o interactiune mai buna intre membrii familiei, dar si pentru un design interesant si util. Si balcoanele sunt mai spatioase si sunt deschise la apartamente noi, baile sunt mai mari, e mai usor sa le organizezi cum vrei si sa pui mobilier de calitate in ele. Ai doua sau chiar trei bai, depinde cat de mare e apartamentul, ai si o baie pentru oaspeti, o baie de serviciu.

Pe langa toate aceste avantaje evidente, mai gasesti centrala termica gata montata in apartamentele noi de vanzare din Sibiu, de exemplu, izolatie, ai si costuri mai mici daca vrei sa mai faci ceva renovari, schimbari. Geamurile termopan sunt incluse in constructia locuintelor noi de cumparat, la fel si toate elementele de interior, parchet, usi, finisaje moderne. Izolarea termica si fonica este excelenta la apartamentele noi, instalatii sanitare si electrice sunt noi, montate corect, nu vei avea nicio problema cu ele.

Sibiul este orasul unde chiar s-a investit in apartamentele noi, in renovarea celor vechi, oamenii au incercat sa isi asigure un minim confort. In Sibiu sunt suficiente apartamente noi pentru a putea sa ti-l alegi pe cel cat mai apropiat de dorintele tale. Apartamentele noi din Sibiu au si compartimentare foarte bine gandita, au si multe facilitati oferite, ai doar avantaje daca le cumperi. Spatiul e suficient si le poti mobila sau le poti lua chiar gata mobilate ca sa nu mai pierzi timp cu gasirea unui mobilier adecvat. Asa ca daca vrei apartamente noi bune si la pret bun e cazul sa te indrepti spre Sibiu.

Si mai e ceva. Ai sentimentul acela de mutare in casa noua pe care niciun apartament vechi nu ti-l poate oferi. In plus, apartamentele noi din complexuri rezidentiale sunt sigure, ai supraveghere video la intrare, ai si paza uneori, ai oameni intelegatori, care vin din acelasi mediu ca si tine si pe care reusesti sa ii intelegi. Poti avea terase, ai si rezistenta mare la cutremur, fundatiile sunt construite in asa fel incat sa reziste la vibratiile puternice, ai si garantie si confort sporit din orice unghia ai privi achizitia. Zonele unde sunt amplasate apartamentele noi sunt de obicei la marginea oraselor, departe de aglomeratie si de poluare, deci alta bila alba pentru ele.

Apartamentele vechi, pe care le poti cumpara de la agentii imobiliare, sunt in zone centrale, ai acces la toate mijloacele de transport. Pretul de achizitie este mai mic pentru apartamentul vechi, poti avea chiar si mobila sau electrocasnice de la vechii proprietari, pe care le mai poti utiliza o vreme.

Odata ce ai cumparat un apartament vechi incepi si renovarile, care costa destul de mult, ai multi bani de investit si in izolatii, in confortul termic. S-ar putea sa ajungi la costuri destul de mari daca vrei sa iti faci un apartament perfect, dar macar poti sa o iei de la zero si sa obtii fix ce iti doresti. Plus ca trebuie sa schimbi toate instalatiile, sa ai usi si toate elementele din casa noi ca sa nu apara probleme si sa cheltuiesti iar prea mult. Rezistenta poate nu e atat de mare precum cea pe care o intalnim la blocurile noi, dar blocurile vechi au fundatii suficient de rezistente si au trecut deja prin cutremure, asa ca vei sti de la inceput pe ce te bazezi, vezi cum arata blocul, locuinta.

Un apartament vechi este recomandat celor care nu au bugete prea mari pentru cumpararea de locuinte, dar vor sa investeasca dupa, treptat, in refacerea lui. Apartamentul vechi este ideal la inceput de drum, cand esti tanar, cand vrei sa nu ai investitii foarte mari si sa ti-l faci exact cum vrei tu, sa nu intri intr-un apartament deja finalizat, la care nu prea mai poti face multe. Ai si flexibilitate mai mare, stii ca poti sa iti modifici aproape orice si sa iti faci un confort si mai mare in locuinta, poate mai bun decat in apartamentele noi din complexul rezidential. Depinde doar de tine ce iti doresti si ce buget ai la dispozitie pentru apartamente. Noi sau vechi, ele vor deveni locuinta ta si te vor ajuta sa ai un „acasa” al tau pe care ti l-ai dorit de ani buni.