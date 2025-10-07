Aproape 30% dintre copiii între 4 și 6 ani nu merg la grădiniță. Mulți nu vor merge nici la școală

Este obligatoriu ca preșcolarii între 4 și 6 ani să meargă la grădiniță. FOTO: Getty Images

Deşi copiii trebuie să meargă obligatoriu la grădiniţă, la grupa mijlocie şi la cea mare, nicio autoritate nu se interesează dacă părinţii respectă legea. O demonstrează cifrele: aproape 30% dintre copii nu sunt înscrişi la grădiniţă. România are cei mai mulţi preşcolari din Europa în această situaţie. Şi mai grav este că mulţi dintre ei nu vor fi duşi nici la şcoală, iar dacă totuşi vor fi, vor avea dificultăţi de adaptare.

Cu şansele la educaţie tăiate din rădăcini, peste 27% dintre copiii cu vârste între 4 şi 6 ani sunt ţinuţi acasă. Unii părinţi nu au bani să îi ducă la grădiniţă, alţii nu au unde, pentru că locurile în unităţile preşcolare de stat sunt deseori insuficiente.



„Aproape în fiecare an am avut mai multe solicitări decât locuri din planul de şcolarizare. De la un an la altul numărul de solicitări creşte”, a explicat Flavia Pașca, directoarea unei grădinițe.



„Ei solicită spaţiu în creşele şi grădiniţele din apropierea domiciliului, însă atunci când sunt solicitări peste acest număr, le distribuim către alte grădiniţe sau creşe”, spune Mariana Tipei, inspector școlar Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Arad.

Realitatea însă arată că nu sunt suficiente creșe și grădinițe pentru toți copiii.



„O să îl duc și eu la grădiniță. Asta cu locurile e o problemă. Alții nu au locuri, nu au destule pătuţuri dacă vrem să îi lăsăm să doarmă”, explică o mamă.

Deşi autorităţile ştiu că nu există suficiente grădiniţe de stat, au decis în urmă cu câţiva ani ca toţi copiii cu vârste între 4 şi 6 ani să meargă obligatoriu la grupa mijlocie şi la cea mare.



„E o problemă de bătut obrazul guvernanţilor. Aşa de impostură, de cinism, de incompetenţă crasă, în materia aceasta unde statul ar trebui să intervină sau să îşi facă simţită prezenţa exponenţial de intens”, spune Marian Staș, expert în educație.

Neverificaţi şi netraşi la răspundere, mii de părinţi le încalcă dreptul la educaţie copiilor.



Aşa s-a ajuns ca peste 27% dintre preşcolari să nu meargă la grădiniţă. Cifrele din România sunt cele mai mari din Europa. Media celorlalte state este de doar 10%.

Părinții sunt conștienți de importanța educației timpurii.



„Trebuie să se integreze, să colaboreze cu ceilalți copii”, spune o mamă.



Lucru confirmat şi de psihologi. Copiii care nu au parte de educaţie timpurie vor avea probleme de adaptare la şcoală. Cel mai grav este că mulţi dintre cei care nu merg la grădiniţă, nu vor fi înscrişi de părinţi nici la şcoală.







