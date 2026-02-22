Arafat, despre avionul care s-a depresurizat: Nu avem nicio informare că ar fi cineva rănit sau cu probleme

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Sursa foto: Agerpres

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat duminică seara, la Digi24, că pilotul avionului care va reveni pe Aeroportul Henri Coandă după activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei nu a informat că în aeronavă ar fi persoane rănite sau cu alte probleme, autorităţile aşteptându-se ca aterizarea să aibă loc fără incidente.

Pe de altă parte, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a anunţat că şapte spitale de urgenţă din Bucureşti sunt pregătite să preia pasagerii avionului HiSky depresurizat la scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Otopeni spre Hurghada.

"Este o situaţie care a fost anunţată, avem un avion care s-a depresurizat, lucru care se mai întâmplă, să ştiţi, deci nu este o chestie care este foarte rară, din păcate, iar pilotul (...) a decis să se întoarcă şi să aterizeze în siguranţă în România.

Având în vedere că avionul este plin de combustibil, nu poate ateriza cu greutatea cu care a decolat, aşa că pilotul va face un zbor în cerc o perioadă de timp, până consumă combustibilul, ca să poată să aterizeze în siguranţă.

Noi ne aşteptăm ca aterizarea să fie fără probleme, avem acolo forţe mobilizate, pentru că aşa este procedura, dar noi sperăm să nu fie nicio problemă. Din partea pilotului nu avem nicio informare că ar fi cineva rănit sau cineva a păţit ceva în avion, că de regulă se informează acest lucru, dar nu avem astfel de informaţii", a spus Raed Arafat în această seară într-o intervenţie la Digi 24.

Potrivit acestuia, zborul aeronavei la altitudinea la care se află acum nu necesită presurizare.

"Este o situaţie care s-a întâmplat în interiorul avionului, faptul că s-a depresurizat, acum zboară la o altitudine la care nu mai este nevoie să fie presurizat (...), deci poate să zboare la altitudinea respectivă şi poate să circule până consumă combustibilul şi după care aterizează. Deci, structural, din punct de vedere al funcţionării avionului, din ce ştim, nu sunt probleme", a mai precizat şeful DSU.

Planul de intervenţie preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti după ce o aeronavă cu 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.

"În această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti - Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis, conform procedurilor standard de siguranţă, revenirea la Aeroportul Internaţional Henri Coandă. În prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutăţii şi pregătirea în condiţii optime a aterizării. Durata estimată a acestei manevre este de aproximativ o oră", a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o informare postată pe Facebook.