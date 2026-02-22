Celulă de criză la Ministerul Sănătăţii. Rogobete: 7 spitale de urgenţă, pregătite pentru pasagerii avionului HiSky depresurizat

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat duminică seara că şapte spitale din Bucureşti au fost pregătite pentru cei aproape 200 de oameni aflaţi la bordul avionului HiSky depresurizat, care urmează să aterizeze de urgenţă pe Aeroportul Otopeni. "Am convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București", a spus oficialul.

Anunţul lui Alexandru Rogobete a fost făcut într-o postare pe Facebook, venită la scurt timp după ce s-a aflat despre incidentul de la Aeroportul Internațional "Henri Coandă". Piloţii aeronavei HiSky decolaseră în această seară de pe Aeroportul Otopeni şi aveau ca destinaţie Hurghada. La bordul avionului se află 180 de călători și 6 membri ai echipajului.

"Suntem în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență, stațiile UPU/SMURD și toate structurile implicate. Rămânem în alertă până la aterizarea în condiții optime a aeronavei", a precizat acesta.

"Pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă, am convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București.

Au fost implicate:

Serviciul de Ambulanțǎ București-Ilfov;

Spitalul Universitar de Urgență București;

Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca);

Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni»;

Spitalul Universitar de Urgență «Elias»;

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu»;

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»", a scris Alexandru Rogobete pe contul său oficial de Facebook.

Planul de intervenție preventivă a fost activat duminică seară la nivelul Aeroportului Internațional "Henri Coandă" București după ce o aeronavă cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.

În prezent, la fața locului sunt mobilizate: 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială pentru descarcerare (AScM), echipaje de salvatori, 4 echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și 2 ambulanțe SABIF.