Armata caută soldați. 7.000 de posturi sunt scoase la concurs de MApN. Condiții minime: cel puțin 10 clase terminate

Doritorii pot aplica direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din județul de domiciliu. Foto: Agerpres

Ministerul Apărării a anunțat că a scos la concurs aproape 7.000 de posturi de Soldat și Gradat Profesionist (SGP) în toată țara. Cei care doresc să aplice trebuie să aibă minim 18 ani și 10 clase terminate. Nu este nevoie de experiență militară anterioară.

MApN a informat, într-o postare pe Facebook, că aproape 7.000 de posturi de Soldat și Gradat Profesionist (SGP) au fost scoase la concurs în toată țara. Locurile se împart pe județe și selecția a început deja.

Doritorii pot aplica direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din județul de domiciliu sau pot accesa site-ul www.recrutaremapn.ro pentru a vedea ce post li se potrivește.

Condițiile minime pentru a obține un post în Armata României sunt:

cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

vârsta între 18 și 45 de ani;

absolvirea a cel puţin 10 clase; pentru arma „aviaţie”, specialitatea militară „însoţitor de bord - paramedic”, este necesară diplomă de învățământ postliceal sau universitar de specialitate;

permis de conducere categoriile B şi C - armele „auto” şi „geniu”;

MApN a precizat că pot aplica și cei care nu au studii superioare sau experiență militară anterioară. După ce aplică, doritorii trebuie să treacă de:

evaluarea psihologică;

evaluarea pregătirii fizice;

vizita medicală;

Ce beneficii oferă Armata

Beneficiile oferite sunt, potrivit Ministerului Apărării:

salariu stabil din prima zi;

asistență medicală asigurată;

o carieră sigură și respectată;

Conform site-ului www.recrutaremapn.ro, începând cu a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc soldă lunară în cuantum de aproximativ 4300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.

De asemenea, pe durata programului de instruire, participanții beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament și asistență medicală.

După terminarea programului de instruire, soldații și gradații profesioniști au dreptul la normă de hrană, asistență medicală gratuită, echipament, compensație lunară pentru chirie dacă nu au locuință proprietate personală în localitatea unde sunt încadrați, decontarea transportului la și de la familie.

Ce înseamnă să fii soldat sau SGP

Soldaţii şi gradaţii profesionişti (pe scurt, SGP) reprezintă „coloana vertebrală a Armatei României” şi cel mai numeros corp de personal militar, potrivit site-ului MApN. Ei îşi desfăşoară activitatea în echipe şi subunităţi operative, unde contribuie direct la îndeplinirea misiunilor şi la menţinerea capacităţii de luptă a armatei.

Cei care aleg această carieră vor participa la instruire militară continuă, vor opera şi întreţine echipamente şi tehnică militară modernă și vor contribui la protecţia obiectivelor militare.

„În ultimii ani bugetul Ministerului Apărării Naționale a crescut constant. Mulți cred că bugetul Armatei înseamnă doar tancuri, avioane, rachete și obuze. România are nevoie, într-adevăr de o Armată bine echipată, dar investiția în Apărare înseamnă și investiția în oameni.

Armata României recrutează aproape 7.000 de soldați și gradați profesioniști. Asta înseamnă mii de români care au șansa unui loc de muncă, mii de familii care pot privi cu mai multă încredere spre viitor,mii de tineri care pot începe o carieră într-o instituție respectată și poate chiar români plecați în străinătate care aleg să se ântoarcă acasă pentru că aici, acasă, găsesc siguranța zilei de mâine. Este o șansă pentru mii de români de a avea un viitor mai bun, aici, în România. O armată puternică se contruiește cu oameni bine pregătiți, dedicați și respectați”, a transmis MApN în clipul de promovare distribuit pe rețelele sociale.

Pregătirea pentru actuala serie de soldați profesioniști durează 12 săptămâni și este planificată să înceapă la data de 7 septembrie 2026.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat pe timp de pace în România începând cu data de 1 ianuarie 2007.