Armata SUA a venit cu tancuri Abrams în România, pentru antrenamente comune cu militarii noștri, la poligonul Smârdan

Tancuri M1A2 SEPV2 Abrams ale Armatei SUA, la poligonul Smârdan din România. Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest

Forţe şi echipamente ale Armatei SUA, printre care și cinci tancuri Abrams, au fost dislocate în Poligonul de Instrucţie Smârdan pentru exerciţii de instruire comune cu partenerii români, transmite Ambasada Statelor Unite la București.

Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operaţiuni în Poligonul de Instrucţie Novo Selo, Bulgaria, şi care au adus capabilităţi avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activităţi comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA şi România.

Această rotaţie face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menţine o prezenţă persistentă şi rotaţională în România, asigurând că forţele militare americane rămân pregătite şi capabile să răspundă oricărei potenţiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul şi echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO, transmite Ambasada.

Instrucţia comună de la Smârdan a oferit oportunităţi valoroase pentru forţele americane şi române de a-şi îmbunătăţi capabilităţile, de a spori interoperabilitatea şi de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două naţiuni.

Activităţile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane şi române, exerciţii tactice la nivel de companie (STX) şi exerciţii combinate de trageri cu muniţie reală, pe timp de zi şi de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie - 4 februarie.

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România. Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure”, a declarat Charge d'Affaires al SUA, Michael Dickerson.

Prezenţa continuă a forţelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliaţii săi din NATO şi angajamentul faţă de securitatea regională.