Asfaltul s-a surpat pe Bulevardul Unirii din Slobozia. Primarul: „Cauza cea mai probabilă este o defecţiune la sistemul de canalizare”

sursa foto: Facebook / Alexandru Potor

O parte din suprafața carosabilă a Bulevardului Unirii, în centrul municipiului Slobozia, a cedat în cursul zilei de sâmbătă, generând un risc imediat pentru siguranța traficului, notează Agerpres.

Primarul Alexandru Potor a anunțat că la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și ale forțelor de ordine, care au securizat perimetrul și au reorganizat circulația pentru a preveni eventuale incidente.

„Cauza cea mai probabilă este o defecţiune la sistemul de canalizare, care a dus la spălarea infrastructurii de pământ şi balast ce susţine carosabilul. Mulţumesc echipajelor de Pompieri care au intervenit primii pentru evitarea pericolelor. Poliţia Locala şi Poliţia Naţională au organizat traficul pentru izolarea zonei şi prevenirea unor eventuale incidente. Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi operatorul de apă Urban evaluează în acest moment măsurile necesare pentru reparaţii urgente”, a transmis primarul Alexandru Potor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul a făcut apel la cetățeni și la participanții la trafic să circule cu atenție în zona afectată și să evite perimetrul.