Ce ar fi putut contamina loturile AstraZeneca încât să ducă la efecte secundare grave sau deces

"Cred că pot fi diferite defecte de producție sau defecte de transport, undeva în acest lanț s-a produs ceva, s-au modificat niște parametri care, în final, se pare că sunt responsabili de aceste decese. Sigur că va trebui să fie investigate aceste loturi și cred că va trebui să fie investigate toate loturile de la AstraZeneca pe care le-a produs și care sunt acum în circulație și, cu mare probabilitate, tot mai multe state vor lua hotărârea de a suspenda temporar vaccinarea cu dovezi ulterioare dacă sunt sau nu sunt și alte loturi incriminate în afară de aceste trei, deocamdată.

Dar sunt milioane de doze, vorbim de milioane de oameni care probabil au făcut deja prima imunizare cu acest lot și este relativ simplu de urmărit, fiindcă fiecare dintre noi, în momentul în care am primit dovada de vaccinare am primit și tipul de vaccin și lotul din care am fost vaccinați. Așa că, în mod normal, Ministerul Sănătății având acel registru de vaccinare ar trebui să identifice acele persoane și să le investigheze și să le țină sub supraveghere să vadă dacă există sau nu există efecte secundare mai îndepărtate sau mai apropiate", a spus dr. Voichița Lăzureanu.

Vaccinarea cu serul AstraZeneca, suspendată în România

Vaccinarea cu serul AstraZeneca va fi supendată în România pentru cel puțin o săptămână. Premierul Florin Cîțu a făcut anunțul joi seară, după ce mai multe state au luat decizia de a opri vaccinarea cu acest ser în urma unor suspiciuni că ar duce la efecte secundare grave. Este vorba despre cheaguri de sânge fatale.

"În cursul acestei seri, a avut loc o ședință la care au participat reprezentanții CNCAV, INSP, MS, ANMDMR. Situația celor două loturi de vaccinuri a fost analizată și s-au decis, în unanimitate, următoarele aspecte:

1. Ca măsură de extremă precauție s-a hotărât carantinarea temporară a dozelor rămase până la finalizarea evaluării Agenției Europene a Medicamentului;

2. Se continuă vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutică AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de față în România;

3. Se înlocuiesc cele 4257 doze neutilizate existente în centrele de vaccinare, astfel încât procesul de imunizare să nu fie afectat.

Menționăm faptul că această decizie a fost luată ca o măsură de precauție extremă, fără să existe în acest moment în România niciun argument științific care să fi impus această hotărâre. Reiterăm faptul că decizia de carantinare a lotului respectv a fost luată exclusiv pe baza evenimentului raportat în Italia. Astăzi, 11.03.2021, ca urmarea a analizei preliminare a cazurilor de evenimente tromboembolice raportate în Austria cu privire la lotul ABV 5300, EMA a transmis un comunicat oficial prin care anunță faptul că la acest moment nu există indicii care să ateste o legătură de cauzalitate între vaccin și evenimentele adverse raportate", a transmis Grupul de comunicare al CNCAV, într-un comunicat.

